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17 декабря 2019, вторник, 06:29 1154 Документ
Верховная Рада и партии 2019-12-17T06:29:01+02:00
Українські Новини
В Раде ничего не знают о рабочей группе, которая якобы создавала проект закона о медиа

В Раде ничего не знают о рабочей группе, которая якобы создавала проект закона о медиа

Яков Сташинский
Верховная Рада Украины, Александр Ткаченко, Никита Потураев, Слуга народа, Закон о медиа
Верховная Рада Украины. Фото: Украинское Фото
Верховная Рада Украины. Фото: Украинское Фото

Аппарат Верховной Рады Украины сообщил, что рабочая группа при парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики, якобы занимавшаяся разработкой и подготовкой законопроекта "О медиа", не создавалась. В Раде уточнили, что не владеют информацией о составе данной рабочей группы и копией решения о создании рабочей группы по подготовке данного законопроекта.

Об этом говорится в ответах Аппарата Рады на информационные запросы Українських Новин.

"Аппарат Верховной Рады Украины рассмотрел запрос и сообщает, что секретариат Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и Комитет не владеют указанной информацией, поскольку Комитет не рассматривал в установленном порядке (на заседании) вопрос о создании рабочей группы по наработке законопроекта о медиа и не утверждал ее персональный состав", - сказано в документе.

Кроме того, Аппарат Рады сообщил, что вышеупомянутый законопроект о медиа не зарегистрирован в Верховной Раде и не передавался на рассмотрение парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информполитики.

"... секретариат Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и Комитет не владеют указанной информацией, поскольку законопроект о медиа пока не зарегистрирован в установленном законодательством порядке в Верховной Раде Украины субъектами права законодательной инициативы и не передан на рассмотрение Комитета", - указано в ответе.

Напомним, 11 декабря 2019 года интернет-издание "Детектора медиа" сообщило, что рабочая группа при Комитете Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики передала народным депутатам текст законопроекта о медиа для рассмотрения, обсуждения с общественностью и последующей регистрации. Также издание опубликовало текст законопроекта "О медиа".

В тот же день, состоялась презентация документа членам комитета. Как утверждает "Детектора медиа", законопроект передали для детального рассмотрения возглавляемым Никитой Потураевым ("Слуга народа") подкомитетом по вопросам информационной политики с тем, чтобы 23 декабря, по одной версии, комитет рассмотрел, а по другой - рассмотрел и сразу зарегистрировал.

Как сообщалось, рабочая группа продолжает "шлифовать" текст и вносить в него правки.

Как сообщали средства массовой информации, 13 ноября 2019 года председатель Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информполитики Александр Ткаченко и зампредседателя Никита Потураев публично презентовали концепцию будущего закона о медиа, предусматривающего новый вид санкций и раздел о дезинформации.

Напомним, Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информполитики планировал в середине ноября вынести на публичное обсуждение свою версию законопроекта об аудиовизуальных медиасервисах.

Источник : Українські новини
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