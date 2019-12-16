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  • Счетная палата засекретила положительный отчет о расходовании бюджетных средств НАБУ, - журналист
16 декабря 2019, понедельник, 16:11 438
Политика 2019-12-16T16:11:34+02:00
Українські Новини
Счетная палата засекретила положительный отчет о расходовании бюджетных средств НАБУ, - журналист

Счетная палата засекретила положительный отчет о расходовании бюджетных средств НАБУ, - журналист

Анна Рудык

По результатам проверки расходования бюджетных средств Национальным антикоррупционным бюро Украины Счетная палата выдала положительное заключение, а само заключение - засекретило. Об этом сообщил журналист Владислав Дзивидзинский.

"Счетная палата и её руководитель Валерий Пацкан сделали положительное заключение о расходовании бюджетных средств НАБУ. Артем Сытник сам хвастается в разговорах со своими коллегами, что Палата не видит проблем в эффективности потраченных денег", - пишет Дзивидзинский.

Журналист задается вопросом о причинах, по которым заключение Счетной палаты оказалось засекреченным.

"Зачем делать заключение Счетной палаты засекреченным, если там нет никаких проблем? При этом, даже не сообщают причины такого решения", - удивляется журналист. 

Владислав Дзивидзинский высказал предположение, с чем может быть связано решение Валерия Пацкана сделать заключение Счетной палаты положительным и засекретить его.

"Председателем Счетной палаты Валерий Пацкан был назначен из депутатского кресла БПП. На тот момент он был в разработке НАБУ за приватизацию служебной квартиры и можно предположить, что вел себя "послушно". Вскоре у директора НАБУ Артема Сытника исчезли претензии к квартире Пацкана, а у Пацкана исчезли замечания к директору НАБУ в части расходования бюджетных средств. Совпадение?" - задается вопросом Дзивидзинский.

Журналист также обратил внимание, что Президент Украины либо не замечает, либо согласен с действующим положением вещей.

"Пока новая власть и Президент Зеленский не замечает или соглашается с таким положением вещей и такими кадрами Порошенко, о каких изменениях и результатах мы можем говорить?" - написал журналист у себя на странице. 
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