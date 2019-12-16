подписаться на рассылку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
16 декабря 2019, понедельник, 15:29 643
Кабмин 2019-12-16T15:30:20+02:00
Українські Новини
Правительство отработало первые 100 дней неудовлетворительно, – Бойко

Правительство отработало первые 100 дней неудовлетворительно, – Бойко

Татьяна Зотова
Юрий Бойко, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ, Кабмин
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко оценил результаты деятельности Кабинета Министров Украины как неудовлетворительные. Также политик напомнил, что власть обещала конец "эпохи бедности", а устраивает распродажу государственных предприятий и земли.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"В своей работе правительство перепутало приоритеты - вместо поддержки реального сектора экономики, оно сосредоточилось на двух вещах: получении кредита МВФ и продаже последних стратегических активов – земли и ключевых предприятий", - подчеркнул Бойко.

Сопредседатель фракции подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" категорически против такого подхода.

"Понятно, что кредит от МВФ (Международного валютного фонда) - это не деньги на развитие, а средства на возвращение долгов. В то же время государство берет на себя "драконовские" обязательства, в частности о продаже земли, повышении тарифов, большой приватизации, пересмотре трудового законодательства и т.д.", – подчеркнул он.

Бойко уточнил, что анонсированный транш МВФ в размере 5,5 млрд долларов – это как раз та сумма, которую правительство должно отдать за предыдущий кредит. Политик считает, что это долгосрочная финансовая кабала для граждан Украины.

Парламентарий указал, что в условиях экономического кризиса правительство должно действовать наоборот – поддерживать реальный сектор экономики вместо его распродажи.

"Таким образом, правительство отработало первые 100 дней неудовлетворительно", – подытожил Бойко.

Больше новостей о: Юрий Бойко Оппозиционная платформа - За жизнь ОПЗЖ Кабмин

Архив
Новости
Безработица в Украине резко начала расти: на одну вакансию претендуют уже четыре человека 16:34
Ирина Федишин. Фото: facebook.com/iryna.fedyshyn
Певица Ирина Федишин попала в ДТП 16:20
На Tesla, Apple и Microsoft подали в суд и обвиняют в гибели детей в шахтах Конго 16:17
Счетная палата засекретила положительный отчет о расходовании бюджетных средств НАБУ, - журналист 16:11
Львы из Бердянского зоопарка. Фото: Фейсбук/Бердянский зоопарк
Львята из Бердянского зоопарка прибыли в заповедник ЮАР 15:55
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Новый год-2020: каким Знакам восточного гороскопа повезет 22:00
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
Во Франции уже 10 дней не прекращаются забастовки против реформы пенсионной системы 21:42
Туман в Запорожье: 2 авиарейса отменили и один задержали 11:11
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
После Кравцова в "Укрзализныце" останется только куча металлолома и никакой перспективы, - нардеп Скичко 17:29
Зеленский на встрече в
Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским 17:52
Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок 23:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok