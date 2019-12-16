Правительство отработало первые 100 дней неудовлетворительно, – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко оценил результаты деятельности Кабинета Министров Украины как неудовлетворительные. Также политик напомнил, что власть обещала конец "эпохи бедности", а устраивает распродажу государственных предприятий и земли.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"В своей работе правительство перепутало приоритеты - вместо поддержки реального сектора экономики, оно сосредоточилось на двух вещах: получении кредита МВФ и продаже последних стратегических активов – земли и ключевых предприятий", - подчеркнул Бойко.

Сопредседатель фракции подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" категорически против такого подхода.

"Понятно, что кредит от МВФ (Международного валютного фонда) - это не деньги на развитие, а средства на возвращение долгов. В то же время государство берет на себя "драконовские" обязательства, в частности о продаже земли, повышении тарифов, большой приватизации, пересмотре трудового законодательства и т.д.", – подчеркнул он.

Бойко уточнил, что анонсированный транш МВФ в размере 5,5 млрд долларов – это как раз та сумма, которую правительство должно отдать за предыдущий кредит. Политик считает, что это долгосрочная финансовая кабала для граждан Украины.

Парламентарий указал, что в условиях экономического кризиса правительство должно действовать наоборот – поддерживать реальный сектор экономики вместо его распродажи.

"Таким образом, правительство отработало первые 100 дней неудовлетворительно", – подытожил Бойко.