В квартире Мухарского жили наркоторговцы: полиция провела обыски

В Киеве в квартире шоумена Антина Мухарского, который ранее жаловался на безденежье, правоохранители провели обыски.

Об этом сам Мухарский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов!!! Подробности позже...", - написал он.

В пресс-службе Нацполиции в результате сообщили, что обыски не связаны с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета.

"Обыск в помещении, которое актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть Интернет", - отметили правоохранители.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители установили, что группа лиц организовала интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем "закладок". При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, живущие в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, Антин Мухарский выехал из Украины и намерен попросить политического убежища в одной из страны Европы. Решение Мухарского бежать из Украины вызвало негодование и критику у пользователей соцсети