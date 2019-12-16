В случае непринятия законопроекта №2543, Украина заплатит миллиардные компенсации инвесторам, – нардеп

Народный депутат Украины, один из соавторов законопроекта №2543 Людмила Буймистер заявила, что в случае непринятия Верховной Радой законопроекта о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа (№2543), Украина вынуждена будет выплатить инвесторам миллиарды еврокомпенсации, которые они потребуют через суд.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

Нардеп отметила, что попытки власти добиться ретроспективного снижения "зеленого" тарифа в одностороннем порядке приведет к многочисленным судебным искам инвесторов, и государство вынуждено будет выплачивать им компенсацию.

"Общий объем инвестиций в эту отрасль составляет более 9 млрд долларов США. Поэтому максимальный объем - это до 100% размера этих инвестиций. Плюс штрафные санкции и т.д., которые бизнес будет в любом случае выдвигать. И не забываем, что сопровождение таких процессов по совершенно разным юрисдикциям, так как инвесторы из разных стран, оно еще потянет за собой миллионы, а то и десятки миллионов затрат страны на юридическое сопровождение", - сказала Буймистер.

Она подчеркнула, что в таком случае потери понесет не только государство, но и все украинцы, которые в конечном счете заплатят за несоблюдение Украиной обязательств перед инвесторами.

"Платить, во-первых, тот, кто проиграл. Но в нашем случае мы понимаем, что в проигрыше будет украинское государство. И как результат, заплатят за это украинские граждане и потребители", - отметила Буймистер.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины об улучшении инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа.

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, законопроект позволит государству соблюсти обязательств перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики.

13 декабря на заседании парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ этот законопроект не поддержали народные депутаты. Против голосовали парламентарии от фракции "Слуга народа".

Ранее Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) в обращении к председателям комитетов Рады по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ призвала поддержать законопроект №2543, отмечая, что его принятие позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли возобновляемой энергетики и привлечь в ее развитие 4 млрд евро инвестиций .