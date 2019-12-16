Экс-директор днепровского КП "Ритуальная служба" заявляет о своем неправомерном увольнении

Бывший директор коммунального предприятия "Ритуальная служба" в Днипре Александр Тюменцев заявляет о своем неправомерном увольнении.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

В конце ноября Тюменцев ушел в отпуск и в процессе отпуска, 6 декабря, его уведомили по телефону об увольнении.

"Письменного заявления о моем увольнении я не получил, по телефону мне объявили, что я уволен, трудовую книгу мне не выдали", - сказал он.

На место Тюменцева была назначена Ванда Сировская, которая ранее уже являлась директором КП "Ритуальная служба", но была уволена из-за осуждения Днепропетровским судом за коррупцию. По мнению Тюменцева, Сировская является протеже мэра Днепра Бориса Филатова и его советника Геннадия Корбана, а такое срочное увольнение и назначение нового директора, он связывает с грядущими местными выборами для которых нужны ресурсы.

Он также отмечает, что Филатову в подчинении нужны только "удобные" люди, в том время, как сам Тюменцев себя таким не считает.

Адвокат Светлана Бедлецкая отметила, что Сировская совместно с представителями "Муниципальной варты" и личной охраной захватила предприятие до официального назначения на должность директора, что является нарушением закона.

Она также отметила, что было подано заявление о нарушении трудового законодательства в суд по защите трудовых прав, в Национальную полицию Днепра и Киева, Министерство юстиции и генпрокуратуру.

Как сообщали Українськi Новини, 22 июля 2019 года мэр Днипра Филатов обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести внеочередные местные выборы.