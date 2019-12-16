Защита и родственники блогера Исаева призывают СБУ расследовать его похищение

Защита и родственники российского и азербайджанского блогера Эльвина Исаева призывают Службу безопасности Украины расследовать его похищение в Украине.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в пресс-центре Українських Новин.

Брат блогера Исаева Мирджалил Мираскер Оглы Гасанов сообщил, что он приехал в Украину под угрозой депортации в Азербайджан из-за критики властей.

Он отметил, что Исаев с 2015 года занимается блогерством, а с 2018 года стал особо критиковать политику властей Азербайджана, после чего неоднократно получал угрозы от властей и диаспоры в российском Санкт-Петербурге.

"В 2019 году его задержали около дачи и решили выдворить в Азербайджан. Мы обратились в суд, который отказался его выдворять. Но несмотря на это, его решили все-равно депортировать из России. Мы посоветовались и решили поехать в Украину и надеялись, что здесь все будет нормально. В сентябре мы приехали в Киев. Брат находился здесь официально. 12 декабря вечером мы установили, что Эльвин перестал выходить на связь. Мы боялись, что его могут похитить. С 13 декабря мы его ищем, нам не говорят, куда он уехал. Мне звонили и сказали, что его задержали сотрудники СБУ и увезли в неизвестном направлении. Мы обратились в СБУ, но нам пока ответа никто не дал. Мы рассчитываем, что власти Украины нам дадут официальное уведомление, что с ним случилось. Власти Азербайджана сообщили, что Эльвин находится в Баку и его выдали уже, но украинские власти этого не подтверждают", - сказал Гасанов.

Адвокат Исаева Елена Кононец сообщила, что обратилась в СБУ с заявлением о преступлении против ее клиента и просит расследовать его похищение.

"Каким образом человек может пропасть? Это не игла в сене, которую нельзя найти. Я обращаюсь к спецслужбам - дайте сведения, где находится человек? Он не нарушил таможенную границу, законодательство, условия пребывания. Правоохранительные органы не хотят расследовать похищение Исаева Эльвина. Как такое возможно? У нас таки приняли заявление, но нет информации о том, внесли ли данные в Единый реестр досудебных расследований. Я призываю СБУ рассмотреть заявление брата Исаева Эльвина и начать расследование, почему неизвестные прикрываются СБУ и незаконно похитили человека. Сроки его пребывания в Украине не нарушены", - сообщила адвокат.

Также она подчеркнула, что защита будет обращаться в ООН, а также в Европейский суд по правам человека.

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