"Благотворительный аукцион у Булгакова" спасает "жемчужину" Андреевского спуска

14 декабря на Андреевском спуске, 13а состоялся "благотворительный аукцион у Булгакова". Инициатором мероприятия выступил меценат, основатель Фонда "Культурные новации" Владислав Трубицин.

По его просьбе частными коллекционерами Киев для участия в аукционе были предоставлены антикварные предметы из собственных коллекций и около 30% лотов предоставил сам Трубицин. В частности, на торгах были представлены раритетные антикварные книги, картины известных мастеров Киевской школы, прикладное искусство, предметы киевской старины и тому подобное.

Интересно, что известные коллекционеры страны начали охоту на отдельные раритетные вещи еще задолго до аукциона, прося снять эти лоты из открытых торгов в свою пользу.

Из 120 лотов, выставленных на продажу, 76 пошли с молотка, найдя новых хозяев. Все полученные в результате продажи лотов средства направлены на нужды Музея Булгакова.

Как известно, зданию исполнилось 130 лет, у него частично отсутствует фундамент, есть проблемы с грунтовыми водами, почти разрушено крыльцо, заброшенный чердак. Государственного финансирования катастрофически не хватает, музей периодически выживает за счет средств меценатов и друзей Дома. Владислав Трубицин уже более десяти лет подряд поддерживает Музей Булгакова, воплощая на его базе многочисленные проекты. Это способствует популяризации музея, который является "изюминкой" Андреевского спуска.

"Я хочу начать новую традицию социально ответственного меценатства, при которой все памятники истории, культуры и архитектуры будут защищены от уничтожения, за ними будут закреплены добровольные кураторы. Мы должны сохранить то историческое наследие, которое делает нашу культурную традицию целостной, полной и основательной. Только она дает связь поколений и объединяет нас общими коллективными ценностями, философией и интересами", - говорит Трубицин.

По мнению директора Дома-музея Булгакова Людмилы Губианури, частное меценатство играет решающую роль в сохранении выдающихся памятников, поскольку государственного финансирования явно не хватает.

Как сообщалось ранее, 7 мая в Музее Булгакова открылась предаукционная выставка, проработавшая неделю, в течение которой все желающие имели возможность ознакомиться с представленными к торгам лотам.

Справка: Фонд "Культурные новации", учредителем которого является меценат, арт-бизнесмен, издатель Владислав Трубицин, занимается популяризацией литературной классики и началом новых традиций проведения культурных событий столицы.

Масштабным событием стал фестиваль городской культуры "Булгаков-FEST", который состоялся 13-14 сентября в Киеве на Андреевском спуске при участии около 20 тыс. киевлян и гостей столицы.

В перспективном плане Фонда уже значится проведение "Булгаков-FEST-2020" в сентябре следующего года.

Фонд также занимается книгоизданием и поддержкой проектов, которые ставят своей целью популяризацию чтения как такового и повышения интеллектуального потенциала нации. Эти задачи воплощаются в рамках проекта "Инокнига", который призван осовременить украинскую литературную классику за счет нестандартного, андеграундного подхода к оформлению классического текста. Первым модерновым изданием такого типа книги станет "Черная Рада" Пантелеймона Кулиша, посвященная 200-летию со дня рождения писателя.