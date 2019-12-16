"Благодійний аукціон у Булгакова" рятує "перлину" Андріївського узвозу

14 грудняя на Андріївському узвозі, 13а відбувся "благодійний аукціон у Булгакова". Ініціатором події виступив меценат, засновник Фонду "Культурні новації" Владислав Трубіцин.

На його прохання приватними колекціонерами Києва для участі в аукціоні надані антикварні предмети з власних колекцій і близько 30% лотів надав сам Трубіцин. Зокрема, на торгах були представлені раритетні антикварні книги, картини відомих майстрів Київської школи, прикладне мистецтво, предмети київської старовини тощо.

Цікаво, що відомі колекціонери країни почали полювання на окремі раритетні речі ще задовго до аукціону, просячи зняти ці лоти з відкритих торгів на свою користь.

Зі 120 лотів, виставлених на продаж, 76 пішли з молотка, знайшовши нових хазяїв. Усі отримані в результаті продажу лотів кошти спрямовані на потреби Музею Булгакова.

Як відомо, будівлі виповнилось 130 років, в неї частково відсутній фундамент, є проблеми з ґрунтовими водами, майже зруйнований ганок, занедбане горище. Державного фінансування катастрофічно не вистачає, Музей нерідко виживає за рахунок коштів меценатів і друзів Дому. Владислав Трубіцин вже понад десять років поспіль підтримує Музей Булгакова, втілюючи на його базі численні проекти. Це сприяє популяризації Музею, який є "родзинкою" Андріївського узвозу.

"Я хочу започаткувати нову традицію соціально відповідального меценатства, за якої усі пам’ятки історії, культури та архітектури будуть захищені від знищення, за ними будуть закріплені добровільні куратори. Ми маємо зберегти той історичний спадок, який робить нашу культурну традицію цілісною, повною і ґрунтовною. Лише вона дає зв’язок поколінь і поєднує нас спільними колективними цінностями, філософією та інтересами", - говорить Трубіцин.

На думку директорки Дому-музею Булгакова Людмили Губіанурі, приватне меценатство відіграє вирішальну роль у збереженні видатних пам’яток, оскільки державного фінансування явно не вистачає.

Як повідомлялося раніше, 7 грудня у Музеї Булгакова відкрилася передаукціонна виставка, яка пропрацювала тиждень, протягом якого усі охочі мали можливість ознайомитися з представленими до торгів лотами.

Довідково: Фонд "Культурні новації", засновником якого є меценат, арт-бізнесмен, видавець Владислав Трубіцин, займається популяризацією літературної класики і започаткуванням нових традицій проведення культурних подій столиці.

Наймасштабнішою подією став фестиваль міської культури "Булгаков-FEST", який відбувся 13-14 вересня у Києві на Андріївському узвозі за участі близько 20 тис. киян та гостей столиці.

У перспективному плані Фонду вже значиться проведення "Булгаков-FEST-2020" у вересні наступного року.

Фонд також займається книговиданням і підтримкою проектів, які ставлять собі за мету популяризацію читання як такого і підвищення інтелектуального потенціалу нації. Ці завдання втілюються у межах проекту "Іншокнига", який покликаний осучаснити українську літературну класику за рахунок нестандартного, андеграундного підходу до оформлення класичного тексту. Першим модерновим виданням такого типу книги стане "Чорна Рада" Пантелеймона Куліша, присвячена до 200-річчя з дня народження письменника.