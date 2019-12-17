Сконцентрироваться на работе и принять новые вызовы: гороскоп на 17 декабря

Сегодняшнее соединение Луны и Юпитера - это улучшение вашего самочувствия. Физическое и психическое здоровье находятся в центре внимания, и усилия, которые вы приложите сегодня, будут хорошо вознаграждены. Если вы Дева, Рыбы, Близнецы или Стрелец, попробуйте новую альтернативную терапию для своих проблем со здоровьем. Забегая вперед, суббота - это зимнее солнцестояние, точка тьмы, из которой начинает расти весь свет. Загляните в себя, чтобы встретить свою зиму.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (20 марта - 19 апреля)

Одной уверенности в себе будет недостаточно, чтобы обвести вас вокруг пальца. Вам же нужно будет положиться на старое доброе планирование. Обращайте пристальное внимание на детали, а не на обычную стратегию, потому что важен тщательный, продуманный подход. Это означает, что вам нужно немного сдерживать себя, вместо того, чтобы быть привычным, дерзким, импульсивным. Дорогой Овен, это может быть непросто, но если кто и может справиться с задачей, то только вы.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Вы были немного чрезмерны в последние дни - ели слишком много или уделяли недостаточно внимания своему здоровью, или ложились спать слишком поздно. Но сегодня хороший день для того, чтобы вернуться в режим здоровья. Правильно питайтесь, делайте физические упражнения и ложитесь спать пораньше, чтобы вы могли хорошо выспаться. Как только вы хорошо отдохнете, обратите внимание на свою работу. Вы можете приложить целенаправленные усилия и многое сделать.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Вы хотите жить в своем обычном режиме, быть общительным и социально полезным, но, кажется, люди не спешат отвечать на ваши благие порывы. Каждый кажется застенчивым, серьезным или в рабочем режиме. Или, может быть, вы не так общительны, как обычно. В любом случае, почему бы не сосредоточиться на своей работе? Используйте сегодняшнюю трезвую атмосферу, чтобы достичь чего-то. Тогда вы будете в восторге от своих результатов и будете готовы к следующему всплеску социальной активности всего через пару дней.

Рак (21 июня - 21 июля)

Тёплые улыбки последних двух дней немного поблекнут сегодня. Вы чувствуете себя немного более застенчивым и более осторожным. Вы будете тепло общаться с людьми, которых вы знаете лучше всего и которым доверяете больше всего, но будете также несколько сдержаны с незнакомцами и новыми знакомыми. И это нормально, пока что. В любом случае, у вас есть важная работа, а это значит, что у вас мало времени для разговоров или легкомысленного веселья.

Лев (22 июля - 22 августа)

Ваша энергия сегодня работает на успокоение. Вы можете чувствовать стеснение, и будете рады сосредоточиться на своих обязанностях на работе или дома. Вы преданы людям, которых любите, а также образу жизни, который ведете, поэтому приложите свои усилия к поддержке этих сфер сегодня. Вы должны гордиться собой за то, что так усердно работаете, чтобы принести доход или создать уютный дом для своей семьи.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Вы наполнены сегодня новым чувством целеустремленности. Ваша энергия обоснована, ваши цели ясны, и вы готовы составить практический план для их постепенного достижения. Составьте список ресурсов, которые вам понадобятся, и обозначьте способы их получения. Если вы хотите углубиться в детали, вы можете составить график. Подумайте, что вы можете сделать в следующем месяце для достижения своих целей?

Весы (23 сентября - 22 октября)

Возможно, сегодня у вас игривое настроение, но мир перешел на рабочий режим, и пришло время заняться работой. Когда вы занимаетесь своими делами дома или в офисе, обратите особое внимание на детали, которые вас окружают. Это хорошее время, чтобы организовать ваши шкафы или ваш рабочий стол, или сделать ваше окружение более эстетичным. Это то, к чему у вас, бесспорно, есть талант, так что используйте свои таланты с пользой.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Какие бы проекты или даже проблемы у вас ни были сегодня, их можно легко контролировать, важно лишь приложить усилия. Ваша энергия заземлена и спокойна. У вас не должно быть особых проблем с фокусировкой на работе, особенно если это требует внимания к деталям. Легко потеряться в проекте, даже утомительном. Вы хорошо разбираетесь в исследованиях и анализе, и сегодня вы готовы практически к любым проблемам, которые вы решите весьма практично и легко.

Стрелец (22 ноября - 20 декабря)

Сложно сосредоточиться на поставленной задаче, потому что она может быть сложной, требующей от вас особой детализации. Обычно вы предпочитаете творить широко, но сегодня это просто невозможно. В какой-то момент вам придется взяться за дело со всей скрупулезностью, на которую вы только способны, и погрузиться в детали, и чем раньше, тем лучше. Поэтому старайтесь не сопротивляться этой необходимости, даже если вы чувствуете себя довольно беспокойно. Всего за пару дней жизнь снова станет легче.

Козерог (21 декабря - 19 января)

Вы сегодня в своей стихии. Легко сфокусироваться на своей работе или списке дел, и независимо от того, сколько разных людей или задач вам нужно координировать, вы справитесь с этим вызовом. Управление деталями - это легкое задание для вас, тем более, сегодня. Вы практичны и точно знаете, почему делаете так или иначе для достижения своих конкретных целей - и это помогает вам быстрее их реализовывать.

Водолей (20 января - 17 февраля)

Над чем бы вы ни работали сегодня, дома или в офисе, будьте внимательны. Обратите особое внимание на детали и проверяйте все дважды. Вы не чаще, чем обычно, сталкиваетесь с проблемами, но немного перфекционизма действительно сегодня не помешает. Так же как и отложить ненадолго веселье и отдых во имя достижения чего-то важного. Стабильные усилия и тщательные исследования помогут вам.

Рыбы (18 февраля - 19 марта)

У вас сегодня застенчивое настроение, и люди вокруг вас выглядят одинаково замкнутыми. Вы хотите таких же стабильных отношений, что и всегда, но сейчас это может быть непросто, особенно если все в вашей жизни находятся в режиме работы. Не принимайте это на свой счет. Используйте эту особенность сегодняшнего дня, как точку для сосредоточения не на человеческих отношениях, а на работе и приоритетных задачах. Все скоро наладится.

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