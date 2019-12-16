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  • Босый протест: журналисты Житомирского филиала Суспильного ТВ протестуют против сокращений
16 декабря 2019, понедельник, 11:15 66
СМИ 2019-12-16T11:45:02+02:00
Українські Новини
Босый протест: журналисты Житомирского филиала Суспильного ТВ протестуют против сокращений

Босый протест: журналисты Житомирского филиала Суспильного ТВ протестуют против сокращений

Тимофей Борзенко
НСЖУ, Национальный союз журналистов Украины, Сергей Томиленко, Житомир, Телевидение, Протест

"Сотрудницы Житомирского телевидения протестуют против продолжения сокращения работников Общественного вещателя в регионах и возможного закрытия утренних региональных программ. Девушки стали босиком на улице перед входом в региональный филиал Общественного, демонстрируя, что их хотят заставить замолчать...". Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Он, в частности, отметил, что очевидно, на такой чрезвычайный шаг коллег подталкивает тревога, которая в последнее время охватила регионы - в филиалах Общественного обсуждают возможные будущие увольнения. При этом, у людей не хватает информации о конкретике реформирования Общественного в регионах, все боятся сокращений...

"Ждем публичные комментарии руководства Общественного вещателя. Босый протест - это не развлечение. Это отчаяние..", - отметил Томиленко.

К этому он добавил, что журналисты Общественного в Житомире беспокоятся в связи с  закрытием утренних региональных программ!

Больше новостей о: НСЖУ Национальный союз журналистов Украины Сергей Томиленко Житомир Телевидение Протест

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