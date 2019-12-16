Босый протест: журналисты Житомирского филиала Суспильного ТВ протестуют против сокращений

"Сотрудницы Житомирского телевидения протестуют против продолжения сокращения работников Общественного вещателя в регионах и возможного закрытия утренних региональных программ. Девушки стали босиком на улице перед входом в региональный филиал Общественного, демонстрируя, что их хотят заставить замолчать...". Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Он, в частности, отметил, что очевидно, на такой чрезвычайный шаг коллег подталкивает тревога, которая в последнее время охватила регионы - в филиалах Общественного обсуждают возможные будущие увольнения. При этом, у людей не хватает информации о конкретике реформирования Общественного в регионах, все боятся сокращений...

"Ждем публичные комментарии руководства Общественного вещателя. Босый протест - это не развлечение. Это отчаяние..", - отметил Томиленко.

К этому он добавил, что журналисты Общественного в Житомире беспокоятся в связи с закрытием утренних региональных программ!