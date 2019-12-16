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16 декабря 2019, понедельник, 10:24 14
Происшествия 2019-12-16T10:30:01+02:00
Українські Новини
В Киеве 15 экипажей полиции ловили 18-летнего водителя без прав за рулем Mercedes

В Киеве 15 экипажей полиции ловили 18-летнего водителя без прав за рулем Mercedes

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Погоня, Вождение без прав
Водитель. Фото: facebook.com/KyivOperativ
Водитель. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве 18-летний парень без водительского удостоверения устроил автомобильные гонки с полицией. К его задержанию были привлечены 15 экипажей полиции. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Лихач гонял по четырем районам столицы на отцовском Mercedes ML.

За нарушение правил дорожного движения сначала его пытались остановить на улице Липской в Печерском районе, но он скрылся от полиции, проезжая на все красные светофоры. Затем его пробовали поймать в Голосеевском районе, на мосту Патона, на Березняках и Русановке. При этом скорость движения лихача иногда была около 200 км/час.

Напомним, в Киеве патрульные для задержания агрессивного преступника прострелили ему ногу.

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Водитель. Фото: facebook.com/KyivOperativ
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