Под Ивано-Франковском пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни

В Ивано-Франковской области 33-летний водитель на автомобиле Аudi А6 насмерть сбил 23-летнего велосипедиста.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полииции Ивано-Франсковской области.

Согласно данным правоохранительных органов, ДТП произошло в субботу, 14 декабря, в селе Каменка возле Коломыи.

"33-летний водитель Аudi А6, местный житель, наехал на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги", - говорится в сообщении.

От полученных травм парень погиб на месте происшествия. Полицейские установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.

Вскоре ему будет сообщено о подозрении, а суд изберет меру пресечения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) уголовного кодекса.

По информации местного сайта "Галка", погибший велосипедист - сын Героя Небесной сотни, Героя Украины Игоря Ткачука, который погиб в Киеве 20 февраля 2014 от пулевого ранения в голову.