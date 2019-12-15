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15 декабря 2019, воскресенье, 22:22 1823
Происшествия 2019-12-15T23:15:17+02:00
Українські Новини
Под Ивано-Франковском пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни

Под Ивано-Франковском пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни

Таня Войтюк
Ивано-Франковск, ДТП, Нацполиция, Авария, Audi
Место аварии. Фото: Facebook/Нацполиция
Место аварии. Фото: Facebook/Нацполиция

В Ивано-Франковской области 33-летний водитель на автомобиле Аudi А6 насмерть сбил 23-летнего велосипедиста.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полииции Ивано-Франсковской области.

Согласно данным правоохранительных органов, ДТП произошло в субботу, 14 декабря, в селе Каменка возле Коломыи.

"33-летний водитель Аudi А6, местный житель, наехал на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги", - говорится в сообщении. 

От полученных травм парень погиб на месте происшествия. Полицейские установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. 

Вскоре ему будет сообщено о подозрении, а суд изберет меру пресечения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) уголовного кодекса. 

По информации местного сайта "Галка", погибший велосипедист - сын Героя Небесной сотни, Героя Украины Игоря Ткачука, который погиб в Киеве 20 февраля 2014 от пулевого ранения в голову.

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