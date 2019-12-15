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15 грудня 2019, неділя, 22:22 4
Події 2019-12-15T22:27:39+02:00
Українські Новини
Під Івано-Франківськом п'яний водій насмерть збив сина Героя Небесної сотні

Під Івано-Франківськом п'яний водій насмерть збив сина Героя Небесної сотні

Таня Войтюк
Ивано-Франковск, Нацполіція, Аварія, ДТП, Audi
Місце аварії. Фото: Facebook/Нацполиция
Місце аварії. Фото: Facebook/Нацполиция

В Івано-Франківській області 33-річний водій на автомобілі Аudi А6 смерть збив 23-річного велосипедиста.

Про це повідомляє прес-служба Національної полииции Івано-Франківській області.

Згідно з даними правоохоронних органів, ДТП сталося в суботу, 14 грудня, в селі Кам'янка біля Коломиї.

"33-річний водій Аudi А6, місцевий житель, наїхав на 23-річного велосипедиста на неосвітленій ділянці дороги", - йдеться в повідомленні.

Від отриманих травм хлопець загинув на місці пригоди. Поліцейські встановили, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали.

Незабаром йому буде повідомлено про підозру, а суд обере запобіжний захід. За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) кримінального кодексу.

За інформацією місцевого сайту "Галка", загинув велосипедист - син Героя Небесної сотні, Героя України Ігоря Ткачука, який загинув у Києві 20 лютого 2014 від кульового поранення в голову.

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