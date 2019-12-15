Під Івано-Франківськом п'яний водій насмерть збив сина Героя Небесної сотні

В Івано-Франківській області 33-річний водій на автомобілі Аudi А6 смерть збив 23-річного велосипедиста.

Про це повідомляє прес-служба Національної полииции Івано-Франківській області.

Згідно з даними правоохоронних органів, ДТП сталося в суботу, 14 грудня, в селі Кам'янка біля Коломиї.

"33-річний водій Аudi А6, місцевий житель, наїхав на 23-річного велосипедиста на неосвітленій ділянці дороги", - йдеться в повідомленні.

Від отриманих травм хлопець загинув на місці пригоди. Поліцейські встановили, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали.

Незабаром йому буде повідомлено про підозру, а суд обере запобіжний захід. За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) кримінального кодексу.

За інформацією місцевого сайту "Галка", загинув велосипедист - син Героя Небесної сотні, Героя України Ігоря Ткачука, який загинув у Києві 20 лютого 2014 від кульового поранення в голову.