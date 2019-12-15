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15 декабря 2019, воскресенье, 11:49 311
Экономика 2019-12-15T11:50:28+02:00
Українські Новини
Законопроект №2543 обеспечит развитие украинской энергетики в долгосрочной перспективе, – депутат

Законопроект №2543 обеспечит развитие украинской энергетики в долгосрочной перспективе, – депутат

Ярина Вацяк
Виктория Гриб. Фото: spp-dtek.com.ua
Виктория Гриб. Фото: spp-dtek.com.ua

Принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) обеспечит развитие альтернативной энергетики в Украине. Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Виктория Гриб, пишет Obozrevatel.

Депутат отметила, что законопроект 2543 является компромиссным вариантом, которого удалось достичь между государством и инвесторами, которые развивают альтернативную энергетику в Украине.

"Есть обязательства международные Украины, и сегодня 11% возобновляемой энергетики должно быть до 2020 года. Мы с вами немного не успеваем, а надо выполнять свои международные обязательства. Вот надо сегодня и посмотреть, каким образом это делать. Этот законопроект, действительно это компромиссный вариант. Компромиссный вариант между рынком и государством", – сказала Гриб.

Депутат обратила внимание на опыт европейских стран, которые активно развивают отрасль возобновляемой энергетики, и доказывают, что за ней будущее, в частности и потому, что она является дешевой в долгосрочном периоде.

"Наши европейские коллеги, партнеры показывают, что "зеленая" энергетика – это самая дешевая энергетика, если смотреть в долгосрочном периоде. И это уже факт, который нельзя сегодня оспаривать, как цифры. А мы сегодня пытаемся занимать такую политику страуса, мы ничего не видим, мы только хотим смотреть на сегодня и только на завтра, а не на долгосрочную перспективу", – отметила Гриб.

Она отметила, что рынок ожидает принятия законопроекту 2543 и призвала депутатов поддержать его, в противном случае, по ее мнению, инвесторы уйдут из Украины.

"Я вас очень прошу поддержать этот законопроект, потому что рынок его ждет. Если мы этого не сделаем, то они уже перестают инвестировать в страну Украина", – сказала Гриб.

Напомним, 6 декабря 2019 в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекту, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству соблюсти обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики. На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация в обращении к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ призвала поддержать законопроект№2543, отмечая, что его принятие позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли возобновляемой энергетики и привлечь в ее развитие 4 млрд евро инвестиций.
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