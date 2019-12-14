Драка мышей в метро, милая пума и другие финалисты Wildlife Photographer of the Year

Лондонский музей естествознания проводит конкурс на лучшую фотографию животных. Голосует народ, а не специалисты. Кураторы выбрали 25 лучших фотографий для конкурса "Лучший фотограф дикой природы (WPY 2019)". Об этом сообщает "ВВС Украина".

Сэм Роули понял, что лучший способ фотографировать мышей, живущих в лондонском метро, ​​- лечь на платформу и ждать хороший кадр. Мыши иногда дерутся за крошки, оставленные пассажирами. Эта драка длилась не более секунды, пока одна из мышей схватила лакомый кусочек и не убежала.





Фото: Facebook/Wildlife Photographer of the Year

Более двух лет Инго Арндт фотографировал пум в национальном парке Торрес-дель-Пайне в чилийской части Патагонии. Эта самка так к нему привыкла, что однажды она просто уснула неподалеку. Проснувшись, она посмотрела на него, ничуть не испугавшись, и Инго удалось сфотографировать спокойную пуму.

Фото: Facebook/Wildlife Photographer of the Year

В национальном парке Риа Лагартос на Юкатане самая большая стая карибских фламинго в Мексике. Клаудио Контрерас Кооби сфотографировал птенца, которой вылупился из яйца менее недели назад.

Фото: Facebook/Wildlife Photographer of the Year

Конкурс заканчивается 4 февраля 2020.







Как сообщали Українські Новини, назван победитель лучшего фото дикой природы в 2019 году.