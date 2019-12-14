подписаться на рассылку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Драка мышей в метро, милая пума и другие финалисты Wildlife Photographer of the Year
14 декабря 2019, суббота, 22:24 182
Жизнь 2019-12-14T22:25:24+02:00
Українські Новини
Драка мышей в метро, милая пума и другие финалисты Wildlife Photographer of the Year

Драка мышей в метро, милая пума и другие финалисты Wildlife Photographer of the Year

Валерия Назаренко
Животные, дикая природа, Wildlife Photographer of the Year, фото животных
Тушканчик. Фото: Facebook/Wildlife Photographer of the Year
Тушканчик. Фото: Facebook/Wildlife Photographer of the Year

Лондонский музей естествознания проводит конкурс на лучшую фотографию животных. Голосует народ, а не специалисты. Кураторы выбрали 25 лучших фотографий для конкурса "Лучший фотограф дикой природы (WPY 2019)". Об этом сообщает "ВВС Украина".

Сэм Роули понял, что лучший способ фотографировать мышей, живущих в лондонском метро, ​​- лечь на платформу и ждать хороший кадр. Мыши иногда дерутся за крошки, оставленные пассажирами. Эта драка длилась не более секунды, пока одна из мышей схватила лакомый кусочек и не убежала.


Фото: Facebook/Wildlife Photographer of the YearФото: Facebook/Wildlife Photographer of the Year

Более двух лет Инго Арндт фотографировал пум в национальном парке Торрес-дель-Пайне в чилийской части Патагонии. Эта самка так к нему привыкла, что однажды она просто уснула неподалеку. Проснувшись, она посмотрела на него, ничуть не испугавшись, и Инго удалось сфотографировать спокойную пуму.

Фото: Facebook/Wildlife Photographer of the YearФото: Facebook/Wildlife Photographer of the Year

В национальном парке Риа Лагартос на Юкатане самая большая стая карибских фламинго в Мексике. Клаудио Контрерас Кооби сфотографировал птенца, которой вылупился из яйца менее недели назад.

Фото: Facebook/Wildlife Photographer of the YearФото: Facebook/Wildlife Photographer of the Year

Конкурс заканчивается 4 февраля 2020.



Как сообщали Українські Новини, назван победитель лучшего фото дикой природы в 2019 году. 

Больше новостей о: Животные дикая природа Wildlife Photographer of the Year фото животных

Архив
Новости
Новый год-2020: каким Знакам восточного гороскопа повезет 22:00
Во Франции уже 10 дней не прекращаются забастовки против реформы пенсионной системы 21:42
Что посмотреть на выходных: топ-10 сериалов по выбору украинцев в 2019 21:20
Похолодание до -5 и дожди с мокрым снегом: синоптики дали прогноз на воскресенье 21:00
Павел Шеремет. Фото:
Трое фигурантов по делу Шеремета могли быть агентами СБУ при Порошенко, - Кива 20:42
больше новостей
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
Дождь, мокрый снег и похолодание: прогноз погоды на субботу 21:12
Контракт по газу между Украиной и РФ могут подписать до конца года, - Зеленский 01:03
"Динамо" вылетело из Лиги Европы: итоговая турнирная таблица 22:31 Инфографика
больше новостей
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко без права внесения залога 23:27
Импорт электроэнергии из России восстановлено, - СМИ 14:09
Зеленский за ноябрь заработал 28 тысяч гривен 06:15
Сегодня на Софийской площади откроется рождественская ярмарка 10:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok