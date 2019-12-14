Исполнительный директор "Нефтегаза" Витренко обвинил руководство компании в коррупции

Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко заявляет, что цена на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) выросла из-за недостаточной собственной добычи газа.

Об этом Витренко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Если бы была увеличена собственная добыча и был повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не выросла, а снизилась бы", - написал он, комментируя повышение цены на газ для населения на условиях ПСО на 28,6% до 5 500 гривен/тыс. куб. м на январь 2020 года.

По словам Витренко, при условии увеличения собственной добычи газа и повышения уровня энергоэффективности, в 2020 году Украина могла бы начать экспортировать газ, а не продолжить импортировать, что способствовала бы снижению рыночной цены газа.

"Вот так мы и расплачиваемся за некомпетенцию и коррупцию", - подытожил он.

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Также в комментариях к своему посту в Facebook Витренко отметил, что под руководством экс-председателя правления "Укргаздобычи" Олега Прохоренко и при координации Витренко компания стала увеличивать добычу газа.

Он подчеркнул, что всего с 2016 по 2018 год добыча газа была увеличена на около 1 млрд куб. м/год.

"Почему не больше увеличили? Прохоренко указывал как на внешние факторы (проблемы с разрешениями), так и на бюрократизированную и несправедливую систему управления в "Нефтегазе". Я со своей стороны тоже настаивал на трансформации системы управления в "Нефтегазе", - добавил Витренко.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Витренко настаивал на заниженном уровне цены продажи природного газа Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" компании "ЭРУ Трейдинг" в 4-м квартале 2018 года.

Витренко подозревает, что с 4 квартала 2018 года продажа газа из газовых хранилищ велась по коррупционной схеме. В своих служебных записках набсовету компании, копии которых имеются в распоряжении "Українських Новин", Витренко приводит ряд аргументов, которые, по его мнению, подтверждают конфликт интересов новоназначенного руководителя газового направления НАК Андрея Фаворова. А также факты продажи "нефтегазовского" газа компании "ЭРУ Трейдинг", которой ранее руководил Фаворов, по заниженным ценам.