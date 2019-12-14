Под Киевом на Житомирской трассе не разминулись Ford и Chevrolet: есть пострадавшие

В субботу, 14 декабря, на 50 километре трассы Киев — Чоп столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщают "Факты", по словам свидетелей случившегося, не смогли разминуться старенький Ford Escort и Chevrolet Aveo. Удар был такой силы, что Ford отбросило на металлический отбойник, который его прошил насквозь.

В результате аварии 37-летний водитель Ford оказался зажатым между металлической конструкцией и сидением. Чтобы его извлечь, спасателям пришлось применять спецсредства.

Освобожденного мужчину госпитализировали с травмами разной степени тяжести в Макаровскую районную больницу.

На месте работает полиция, которая и установит причины случившегося.