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  • Під Києвом на Житомирській трасі не розминулися Ford і Chevrolet: є постраждалі
14 грудня 2019, субота, 14:15 19
Події 2019-12-14T14:44:06+02:00
Українські Новини
Під Києвом на Житомирській трасі не розминулися Ford і Chevrolet: є постраждалі

Під Києвом на Житомирській трасі не розминулися Ford і Chevrolet: є постраждалі

Надежда Комендантова
ДТП під Києвом, ДТП
ДТП під Києвом. Фото: Факти
ДТП під Києвом. Фото: Факти

В суботу, 14 грудня, на 50-му кілометрі траси Київ — Чоп зіткнулися два легкових автомобіля.

Як повідомляють "Факти", за словами свідків події, не змогли розминутися старенький Ford Escort і Chevrolet Aveo. Удар був такої сили, що Ford відкинуло на металевий відбійник, який його прошив наскрізь.

В результаті аварії 37-річний водій Ford виявився затиснутим між металевою конструкцією і сидінням. Щоб його витягти, рятувальникам довелося застосовувати спецзасоби.

Звільненого чоловіка госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості в Макарівської районної лікарні.

На місці працює поліція, яка і встановить причини того, що сталося.

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