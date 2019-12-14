Під Києвом на Житомирській трасі не розминулися Ford і Chevrolet: є постраждалі

В суботу, 14 грудня, на 50-му кілометрі траси Київ — Чоп зіткнулися два легкових автомобіля. Як повідомляють "Факти", за словами свідків події, не змогли розминутися старенький Ford Escort і Chevrolet Aveo. Удар був такої сили, що Ford відкинуло на металевий відбійник, який його прошив наскрізь. В результаті аварії 37-річний водій Ford виявився затиснутим між металевою конструкцією і сидінням. Щоб його витягти, рятувальникам довелося застосовувати спецзасоби. Звільненого чоловіка госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості в Макарівської районної лікарні. На місці працює поліція, яка і встановить причини того, що сталося.