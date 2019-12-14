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14 декабря 2019, суббота, 10:06 474
Спорт 2019-12-14T16:30:03+02:00
Українські Новини
Президент WAKO Рой Бейкер призывает объединить кикбоксинг в Украине

Президент WAKO Рой Бейкер призывает объединить кикбоксинг в Украине

Алина Заика
WAKO

Президент Всемирной ассоциации кикбоксерских организаций WAKO Рой Бейкер призвал украинцев на пресс-конференции в пресс-центре "Українських Новин" заниматься кикбоксингом в организациях – членах WAKO.

"Этим утром я рассказал заместителю министра культуры, молодежи и спорта Владимиру Шумилину, что наша задача объединить кикбоксинг Украины. WAKO - это единственная Федерация кикбоксинга в мире, которая признана Международным Олимпийским Комитетом и Всемирным Антидопинговым Агентством.  Занимайтесь в WAKO под правильным контролем, с правильным руководством", - сказал Рой Бейкер. 

WAKO - кикбоксерская ассоциация, которая представлена на 5 континентах, имеет 137 аффилированных организаций и 4 млн участников.

"Жаль, что Украина признает не только WAKO, но и другие версии кикбоксинга,  которые не признаны организациями мирового значения,   они не ставят спортсмена во главе, а также  не заслуживают доверия, так как  нет допинг контроля и демократии", - отметил президент WAKO.

При этом, он подчеркнул достижения Украины в самой организации, в частности тот факт, что Украина занимает 11 место в мировом рейтинге  WAKO, опережая США, Австрию, Испанию.

"Спорт - это важнее, чем просто соревнование. Это - социальные обязанности и интеграция. В кикбоксинге я фокусируюсь на лицах с инвалидностью, включая уязвимые группы, в т.ч. мигрантов. Так же необходимо интегрировать в наше сообщество женщин и девушек. Мы говорим не только об усовершенствовании соревнований, но и общества в целом", - подчеркнул Р.Бейкер.

Среди достижений WAKO глава организации указал открытие тренировочного лагеря в убежище Заатар на границе Сирии и Иордании, а так же увеличение до 33% присутствия женщин в WAKO.

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