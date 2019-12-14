Президент WAKO Рой Бейкер закликає об'єднати кікбоксинг в Україні

Президент Всесвітньої асоціації кікбоксерських організацій WAKO Рой Бейкер закликав українців на прес-конференції в прес-центрі "Українських Новин" займатися кікбоксингом в організаціях - членах WAKO.

"Цього ранку я розповів заступнику міністра культури, молоді і спорту Володимиру Шуміліну, що наша задача об'єднати кікбоксинг України. WAKO - це єдина Федерація кікбоксингу в світі, яка визнана Міжнародним Олімпійським Комітетом і Світовим антидопінговим агентством. Займайтеся в WAKO під правильним контролем, з правильним керівництвом", - сказав Рой Бейкер.

WAKO - кікбоксерские асоціація, яка представлена ​​на 5 континентах, має 137 афілійованих організацій і 4 млн учасників.

"Шкода, що Україна визнає не тільки WAKO, а й інші версії кікбоксингу, які не визнані організаціями світового значення, вони не ставлять спортсмена на перший план, а також не заслуговують на довіру, так як немає допінг контролю та демократії", - зазначив президент WAKO.

При цьому, він підкреслив досягнення України в самій організації, зокрема той факт, що Україна займає 11 місце в світовому рейтингу WAKO, випереджаючи США, Австрію, Іспанію.

"Спорт - це важливіше, ніж просто змагання. Це - соціальні обов'язки і інтеграція. У кікбоксингу я фокусуюсь на особах з інвалідністю, включаючи вразливі групи, в т.ч. мігрантів. Так само необхідно інтегрувати в наше співтовариство жінок і дівчат. Ми говоримо не тільки про вдосконалення змагань, а й суспільства в цілому", - підкреслив Р.Бейкер.

Серед досягнень WAKO голова організації вказав відкриття тренувального табору в притулку Заатар на кордоні Сирії та Йорданії, а так само збільшення до 33% присутності жінок в WAKO.