подписаться на рассылку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
  • Новости
  • Политика
  • Провал законопроекта №2543 остановит инвестпроекты в Украине, - экс-губернатор Херсонщины
13 декабря 2019, пятница, 20:33 281
Политика 2019-12-13T20:35:08+02:00
Українські Новини
Провал законопроекта №2543 остановит инвестпроекты в Украине, - экс-губернатор Херсонщины

Провал законопроекта №2543 остановит инвестпроекты в Украине, - экс-губернатор Херсонщины

Анна Рудык

Провал рассмотрения компромиссного законопроекта №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа остановит реализацию крупных инвестиционных проектов в возобновляемой энергетике. Об этом заявил экс-губернатор Херсонской области Павел Гордеев, передает Главком.


Комментируя дискуссию вокруг законопроекта № 2543, Гордеев обратил внимание на то, что давление на украинскую альтернативную энергетику началось после того, как с критикой "зеленых" тарифов выступил бизнесмен Игорь Коломойский.

"Эти инвестиционные проекты (в возобновляемой энергетике – ред.) сейчас зависли. Потому что, во-первых, было интервью Игоря Коломойского, который сказал, что будет пересматриваться ("зеленый" тариф – ред.). Потом непонятные движения, то есть, вполне понятные, но для инвестора непонятные движения со стороны "Укрэнерго". И также заявления профильного комитета Верховной Рады, главы этого комитета Геруса, заявления министерства профильного" - сообщил Гордеев.

13 декабря на заседании комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не был поддержан законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики". Законопроект поддержали только 8 из 17 присутствующих на заседании, представляющих оппозиционные фракции. Против голосовали депутаты фракции "Слуга народа"

Норвежская компания Scatec Solar заявила об остановке реализации проекта по строительству солнечной электростанции в Херсонской области из-за возможного ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа.

Ранее "зеленые" тарифы критиковал бизнесмен Игорь Коломойский, обещая подать иск в Конституционный суд. "Я сейчас консультируюсь с юристами по поводу подачи запроса в Конституционный суд - справедливо, что вся страна, в которой гигантские экономические проблемы, сбрасывается и дотирует один из самых дорогих видов производства электроэнергии по сравнению с другими, более дешевыми и доступными?", - заявлял Коломойский в интервью ию Цензор.нет 30 августа.

6 декабря 2019 года в Верховной раде был зарегистрирован законопроект №2543 (разработан комитетом ВР по экономическому развитию), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. Законопроект поддержали профильные ассоциации и более 70 инвесторов в "зеленую" энергетику.

Посольства Дании, Норвегии и Швеции обратились с письмом к министру энергетики и окружающей среды Алексею Оржелю и главе комитета ВР по энергетике Андрею Герусу с призывом достичь компромисса с инвесторами в вопросе "зеленых" тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит инвестиционную привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит привлечь 4 млрд. евро инвестиций. 
Архив
Новости
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину, - СМИ 21:38
Дождь, мокрый снег и похолодание: прогноз погоды на субботу 21:12
Во время обысков у подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко изъяли пару кепок и футболки 20:45
"Укрзализныця" намерена привязать цену билета к дате его покупки 20:35
Провал законопроекта №2543 остановит инвестпроекты в Украине, - экс-губернатор Херсонщины 20:33
больше новостей
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
С нового года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение 18:50
больше новостей
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Импорт электроэнергии из России восстановлено, - СМИ 14:09
Дефицит средств в Фонде соцстрахования напрямую связан с тем, что их постоянно воровали, – Сазонов 16:55
Малюська не хочет работать министром меньше чем за 80 тысяч гривен в месяц 12:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok