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  • Алкобум: в Амстердаме сварили пиво из хвои выброшенных елок
15 декабря 2019, воскресенье, 23:52 13
Жизнь 2019-12-15T23:52:45+02:00
Українські Новини
Алкобум: в Амстердаме сварили пиво из хвои выброшенных елок

Алкобум: в Амстердаме сварили пиво из хвои выброшенных елок

Роман Евланов
Пиво, Елка, Экология, Напиток
Пиво The Lowlander. Фото: Kirsten van Santen
Пиво The Lowlander. Фото: Kirsten van Santen

В прошлом году в Амстердаме началась весьма любопытная экокампания. Активистам уже порядком надоела проблема елок, которые выбрасывают на помойку после Рождества. В декабре 2018 здесь решили попробовать собрать выброшенные елки и сварить из их иголок настоящее пиво. Об этом рассказывает издание Fortune.

За воплощение идеи взялись сразу две компании, которые работали в сотрудничестве - пивоварни The Hyatt Regency Amsterdam и Lowlander. Как говорят сами энтузиасты, накануне прошлого Рождества они узнали, что в продажи новогодних елок в Нидерландах подскочили выше отметки 2,5 миллиона штук, и решили что-то сделать с этим. Активисты компании призвали на помощь жителей Амстердама, которым небезразлична экологическая ситуация. Общими усилиями, с помощью соцсетей и нескольких роликов на ТВ к концу акции было собрано 600 кг иголок, из которых сварили весьма качественный светлый лагер с ароматом цитрусовых, хвои и хмеля. Бутылка такого пива стоит на официальном сайте 2,7 евро. Правда, заказать его пока что можно только в Нидерландах.

Как сказали создатели хвойного пива, они не стали делать темный лагер, потому что пиво должно было получиться именно праздничным и светлым. Идея пришлась им по душе, и они планируют провести такую же акцию в течение следующего года.

Ранее Українські Новини сообщали, что в Британии открыли экомечеть.

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