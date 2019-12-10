В Британии открыли первую в Европе экомечеть

В Кембридже (Великобритания) заработала первая в Европе экомечеть. Ее спроектировали и построили таким образом, чтобы, как можно меньше, вредить экологии. Об этом передает Al Jazeera.

Для построения мечети использовали в основном древесину и мрамор. Все электроприборы питаются от солнечных панелей. Храм также имеет систему, которая собирает дождевую воду для бытовых нужд, а внутри здания размещены контейнеры для сортировки отходов. Дизайн мечети разработали, опираясь как на исламские, так и на английские традиции.

Europe's first 'eco-mosque' aims to protect the environment 🌍 pic.twitter.com/dUMhbo9bLR — Al Jazeera English (@AJEnglish) 11 июня 2019 г.

Возводить храм начали еще в 2009 году, а завершили в апреле 2019 года. Строительство финасово поддержали тысячи доноров, а также правительства Турции и Катара.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Москве открыли крупнейшую мечеть на континенте.

Также в 205 года во Львове на площади Галицкой - напротив памятника Королю Данилу - представили полностью обустроенную первую в Украине экологическую остановку.