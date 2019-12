В Британии открыли первую в Европе экомечеть

Для построения мечети использовали в основном древесину и мрамор. Все электроприборы питаются от солнечных панелей. Храм также имеет систему, которая собирает дождевую воду для бытовых нужд, а внутри здания размещены контейнеры для сортировки отходов. Дизайн мечети разработали, опираясь как на исламские, так и на английские традиции.

