Художница Zinaїda представит видео Flow на Contemporary Venice 2019

С 6 декабря 2019 года по 10 января 2020 года в Венеции (Италия) состоится международная выставка фотографии, живописи, видео-искусства, инсталляции/скульптуры и перформанса Contemporary Venice 2019. Украинская художница Zinaїda представит свою видеоработу Flow ("Перетекание") на тематику Чернобыля.

Об этом говорится на официальном веб-сайте художницы.

В видеоработе "Перетекание" художница рисует орнаменты, присущие декоративно-прикладному искусству Чернобыльского Полесья. Тонкие линии узоров эфемерны. Они появляются и исчезают. Зритель может почувствовать эту едва уловимую грань между существованием и не существованием.

Чернобыль - отчужденная территория. Белое пятно неисследованных традиций и культуры Чернобыльского Полесья покрыла черное пятно радиации. Спустя годы в зону отчуждения вернулись этнографы, культурологи, исследователи, чтобы сохранить то, что почти утрачено. Сохранить для памяти. Сохранить в музейных экспозициях. Но Чернобыльское Полесье с момента "до аварии" уже никогда не будет существовать как ежедневная прикладная культурная практика.

Тогда почему же "Существует"? Потому что воспроизведение - это тоже своеобразное возвращение к бытию. Как вернуть к жизни культуру, исчезла как практика и осталась только в памяти? Вернуться в прошлое невозможно. Можно сохранить ценное и предоставить ему новую форму, жизнеспособную в новых условиях.

Визуальное воспроизведение узоров - это напоминание об этой возможности. Аутентичную культуру Чернобыльского Полесья мы уже не найдем в зоне, покрытой радиацией. Но она существует.