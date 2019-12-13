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13 декабря 2019, пятница, 17:21 342
Шоу-бизнес 2019-12-13T18:45:02+02:00
Українські Новини
Художница Zinaїda представит видео Flow на Contemporary Venice 2019

Художница Zinaїda представит видео Flow на Contemporary Venice 2019

Петр Стуженко
Международная выставка, Contemporary Venice 2019, Чернобыль, Чернобыльское Полесье
Художница Zinaїda на выставке Contemporary Venice 2019. Фото: zinaidakubar.com
Художница Zinaїda на выставке Contemporary Venice 2019. Фото: zinaidakubar.com

С 6 декабря 2019 года по 10 января 2020 года в Венеции (Италия) состоится международная выставка фотографии, живописи, видео-искусства, инсталляции/скульптуры и перформанса Contemporary Venice 2019. Украинская художница Zinaїda представит свою видеоработу Flow ("Перетекание") на тематику Чернобыля.

Об этом говорится на официальном веб-сайте художницы.

В видеоработе "Перетекание" художница рисует орнаменты, присущие декоративно-прикладному искусству Чернобыльского Полесья. Тонкие линии узоров эфемерны. Они появляются и исчезают. Зритель может почувствовать эту едва уловимую грань между существованием и не существованием.

Чернобыль - отчужденная территория. Белое пятно неисследованных традиций и культуры Чернобыльского Полесья покрыла черное пятно радиации. Спустя годы в зону отчуждения вернулись этнографы, культурологи, исследователи, чтобы сохранить  то, что почти утрачено. Сохранить для памяти. Сохранить в музейных экспозициях. Но Чернобыльское Полесье с момента "до аварии" уже никогда не будет существовать как ежедневная прикладная культурная практика.

Тогда почему же "Существует"? Потому что воспроизведение - это тоже своеобразное возвращение к бытию. Как вернуть к жизни культуру, исчезла как практика и осталась только в памяти? Вернуться в прошлое невозможно. Можно сохранить ценное и предоставить ему новую форму, жизнеспособную в новых условиях.

Визуальное воспроизведение узоров - это напоминание об этой возможности. Аутентичную культуру Чернобыльского Полесья мы уже не найдем в зоне, покрытой радиацией. Но она существует.

Больше новостей о: Международная выставка Contemporary Venice 2019 Чернобыль Чернобыльское Полесье

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