Те кто собирает майдан, вредят Украине, а не Зеленскому, – Ериняк

Меценат и общественный деятель Юрий Ериняк считает, что пришло время профессионалам объединяться в общественно-политическое движение.

Об этом сообщил веб-сайт телеканала Zik, ссылаясь на блог общественного деятеля.

Автор в своем блоге критикует действия политиков и активистов, которые в сложное для страны время вышли на улицы против инициатив Президента Украины Владимира Зеленского, которые направлены на защиту интересов страны.

"Крайне стыдно за некоторых наших политиков, для которых вернуться к власти любой ценой важнее, чем благосостояние, развитие и процветание нашей Украины… В чем капитуляция? Обмен всех на всех? Прекращение огня? Или, может, в том, что местные выборы пройдут только после установления контроля Украиной над границей? Именно на этом настаивал Президент Украины Владимир Зеленский. Именно такой путь ведет к миру и процветанию. Как это можно не поддерживать?" - отметил Ериняк.

Ериняк подчеркнул, что поддерживает инициативы, направленные на установление мира в стране. Для этой благой цели он призывает к объединению единомышленников и профессионалов своего дела.

"Думаю, что пришло время людям дела, профессионалам объединяться в общественно-политическое движение. Вот ради такой инициативы я готов помогать в меру возможностей. Просто не вижу другого выхода, самого эффективного и действенного, чтобы все международное сообщество увидело - Украина за мир. Уверен, что таких людей большинство, кто хочет спокойной жизни, а не постоянного напряжения и накала на границах", - отметил Юрий Ериняк.

Напомним, 9 декабря в Париже (Франция) впервые за 3 года состоялась встреча в "нормандском формате".