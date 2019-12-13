16.12.19 13:00 Пресс-конференция сотрудников КП "Ритуальная служба" о неправомерном препятствии работы предприятия и рейдерском захвате

16 декабря 2019 года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция сотрудников КП "Ритуальная служба" о неправомерном препятствии работы предприятия и рейдерском захвате.

Во время события участники обратятся к Президенту Украины, Генеральному прокурору Украины, министру МВД, руководству ДБР и НАБУ о фактах злоупотребления властью отдельных представителей Днепровского городского совета.

А именно, ситуация с увольнением руководства предприятия с численными нарушениями закона. А также дальнейшего назначения Сикорской Ванды, которая осуждена Днепропетровским судом за коррупцию, на должность директора без конкурса, без согласования постоянной депутатской комиссии ЖКХ Днепровского городского совета и заместителя, который курирует ЖКХ.

Участники:

Александр Тюменцев, директор КП "Ритуальная служба";

директор КП "Ритуальная служба"; Андрей Горелов, сотрудник КП "Ритуальная служба";

сотрудник КП "Ритуальная служба"; Игорь Шаин, сотрудник КП "Ритуальная служба".

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Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

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