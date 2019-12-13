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  • 16.12.19 13:00 Пресс-конференция сотрудников КП "Ритуальная служба" о неправомерном препятствии работы предприятия и рейдерском захвате
13 декабря 2019, пятница, 16:26 13
Пресс-центр 2019-12-13T16:45:01+02:00
Українські Новини
16.12.19 13:00 Пресс-конференция сотрудников КП "Ритуальная служба" о неправомерном препятствии работы предпри

16.12.19 13:00 Пресс-конференция сотрудников КП "Ритуальная служба" о неправомерном препятствии работы предприятия и рейдерском захвате

Алина Заика

16 декабря 2019 года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция сотрудников КП "Ритуальная служба" о неправомерном препятствии работы предприятия и рейдерском захвате.

Во время события участники обратятся к Президенту Украины, Генеральному прокурору Украины, министру МВД, руководству ДБР и НАБУ о фактах злоупотребления властью отдельных представителей Днепровского городского совета.

А именно, ситуация с увольнением руководства предприятия с численными нарушениями закона. А также дальнейшего назначения Сикорской Ванды, которая осуждена Днепропетровским судом за коррупцию, на должность директора без конкурса, без согласования постоянной депутатской комиссии ЖКХ Днепровского городского совета и заместителя, который курирует ЖКХ.

Участники: 

  • Александр Тюменцев, директор КП "Ритуальная служба";
  • Андрей Горелов, сотрудник КП "Ритуальная служба";
  • Игорь Шаин, сотрудник КП "Ритуальная служба".

Аккредитация СМИ: press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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