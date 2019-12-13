16.12.19 13:00 Пресс-конференция сотрудников КП "Ритуальная служба" о неправомерном препятствии работы предприятия и рейдерском захвате

16 декабря 2019 года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция сотрудников КП "Ритуальная служба" о неправомерном препятствии работы предприятия и рейдерском захвате. Во время события участники обратятся к Президенту Украины, Генеральному прокурору Украины, министру МВД, руководству ДБР и НАБУ о фактах злоупотребления властью отдельных представителей Днепровского городского совета. А именно, ситуация с увольнением руководства предприятия с численными нарушениями закона. А также дальнейшего назначения Сикорской Ванды, которая осуждена Днепропетровским судом за коррупцию, на должность директора без конкурса, без согласования постоянной депутатской комиссии ЖКХ Днепровского городского совета и заместителя, который курирует ЖКХ. Участники: Александр Тюменцев, директор КП "Ритуальная служба"; Андрей Горелов, сотрудник КП "Ритуальная служба"; Игорь Шаин, сотрудник КП "Ритуальная служба". Аккредитация СМИ: press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж