Эмоциональные срывы, стремление к дому и напряжение: чего ожидать от 14 декабря, - гороскоп

Дом там, где сердце сегодня. По мере приближения праздников, это отличный день для украшения дома, поделок с детьми или посещения членов семьи, которые не живут с вами. Сегодня царит умиротворяющая расслабляющая атмосфера, а питающая Рак Луна распространяет любовь и гармонию. Рак, Весы, Овен и Козерог немного выиграют от этого немного размеренного темпа.

Овен (20 марта - 19 апреля)

Приложите дополнительные усилия, чтобы сегодня хорошо относиться к другим людям. С одной стороны, большинство людей чувствуют себя немного чувствительней, чем обычно. И это повод задуматься, особенно если вы - вспыльчивая натура. Действительно легко сделать больно другому, не осознавая этого. Плюс, для вас есть более личная выгода: если вы производите хорошую энергию, она обязательно вернется к вам. Это старое золотое правило, и оно работает. Хорошее отношение к другим побуждает их к ответному добру.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Привычные эмоции очень много значат для вас сегодня. Вы можете своей любимой еды для комфорта или чего-то еще, что доставляет чувство глубокого расслабления. Связь с кем-то, кого вы давно знаете, например, с дорогим родственником или другом на всю жизнь, также может удовлетворить эту потребность. И это, безусловно, отличный день, чтобы рассказать о своих чувствах и воспоминаниях о прошлом. Вероятно, они сейчас очень активно будоражат вам память.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Ваш круг общения состоит из людей, с которыми вы отождествляете себя, тех, кто знает вас лучше, чем кто-либо в мире. Они приносят вам много комфорта сегодня. Если между вами и любимым есть какая-то напряженность, обсудите это и решите проблемы. Вам нужна любовь и поддержка, теперь как никогда. А партнеру нужна ваша. Поскольку вы хороший коммуникатор, вы можете вести дискуссию.

Рак (21 июня - 21 июля)

Ваше сочувствие к другим людям глубоко укоренилось сегодня. Возможно, это потому, что ваша интуитивная натура усиливается. Это облегчает понимание чувств и мотивов других людей, а не создает барьеры, подобно холодности и равнодушию. Но когда вы можете почувствовать другого человека, независимо от вашей близости с ним, это создает чувство взаимопонимания. Вы не можете не относиться к людям с добротой, даже если вам нужно дать им несколько жестких советов. Поддержка - это ваш конек, используйте его.

Лев (22 июля - 22 августа)

Вы можете заметить, что вы жаждете вкусной еды, которая сможет утешить вас сегодня, или чего угодно другого, что дает вам важнейшее чувство внутренней безопасности. Многие люди сейчас находятся в таком же настроении - жаждут стабильности и душевного спокойствия. Вы один из счастливчиков, потому что вы склонны окружать себя дорогими друзьями, людьми, которых вы обожаете, которые любят вас совершенно взаимно и беззаветно. Стоит лишний раз провести время с такими близкими людьми, чтобы успокоиться и направить энергию в правильное русло.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Это отличный день, чтобы обратить внимание на такие вещи, как дом, семья и финансы. Это основы вашей жизни и источники вашей внутренней и внешней безопасности. Каким бы ни был ваш образ жизни, вы спокойно посвятили себя созданию как можно большей стабильности для себя и своих близких. Если это означает работать больше часов или проводить больше времени дома, вы сделаете все, что нужно. Удачи!

Весы (23 сентября - 22 октября)

Если вы немного капризны сегодня, вы не одиноки в таких чувствах. Многие люди переживают эмоциональные взлеты и падения прямо сейчас. Некоторые балуют себя и пытаются управлять своими чувствами. Но вы с большей вероятностью попытаетесь протолкнуться сквозь любые преграды с улыбкой на лице. Хорошо быть сильным, но также хорошо относиться к себе с тем же состраданием, которое вы дарите близким и не напрягать себя сверх меры.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Это отличный день, чтобы окунуться в свое прошлое. Даже горькие или болезненные воспоминания приносят ощущение силы. Вы многое пережили и преодолели много испытаний, зарекомендовали себя в самых разных ситуациях. Есть на что оглянуться и чем гордиться! И вы один из тех, кто понимает, что та цель, к которой вы стремитесь, во многом связана с вашими прошлыми переживаниями и мечтами.

Стрелец (22 ноября - 20 декабря)

Ваше потерянное сердце сегодня тянется к дому или туда, где вы чувствуете себя максимально расслабленно. Знаете, нет ничего постыдного в том, чтобы оставаться дома и даже просто бродить. Вы не можете быть домоседом по натуре, но сейчас вам будет очень приятно заниматься своим жилым пространством или проводить время с семьей. В конце концов, когда вы знаете, что дома все в порядке, вы будете чувствовать себя намного свободнее, пока находитесь в другом месте.

Козерог (21 декабря - 19 января)

Обычно вы эмоционально заземлены, но не удивляйтесь сегодня, если вы испытываете некоторые взлеты и падения. И не волнуйтесь! Сложные эмоции скоро улетучатся, особенно если вы чувствуете и осознаете их, а не пытаетесь игнорировать. Только не ожидайте, что сможете отодвинуть их в сторону во время работы или других обязанностей. Уязвимые чувства могут быть навязчивыми. Смело идите вперед и работайте с ними, чтобы вы могли двигаться дальше.

Водолей (20 января - 17 февраля)

Вы можете обнаружить, что ваш разум устремлен к прошлому. Возможно, старые воспоминания всплывают, заставляя вас смеяться или, может быть, чуть-чуть плакать. Знайте, что есть продуктивные способы пригласить прошлое в вашу настоящую жизнь. Вы можете создавать ритуалы в своем собственном доме, которые легко перенести из той семьи, в которой вы родились. Вы можете поговорить со своими детьми об их происхождении и предках, создать книгу семейных рецептов. Будущее становится более значимым, когда прошлое не забывается и тесно с ним связано.

Рыбы (18 февраля - 19 марта)

По возможности, оставайтесь дома и попробуйте больше спать. Выход в мир может показаться вам последним, что вы хотите сделать! Конечно, вы можете чувствовать себя комфортно где угодно, но сегодня это исключительно дом. Вы очень быстро привыкаете к новому и умеете делать уютное гнездышко из чуждого пространства. Сейчас эта гибкость важна, как никогда, воспользуйтесь ею.

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