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13 декабря 2019, пятница, 14:51 1143
Политика 2019-12-13T14:51:02+02:00
Українські Новини
Губернатор Полтавщины начал лично инспектировать строительство дорог в области

Губернатор Полтавщины начал лично инспектировать строительство дорог в области

Татьяна Зотова
Полтавская ОГА, Олег Синегубов, Строительство, Ремонт дорог, Автодорога

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов начал лично инспектировать строительство и ремонт дорог в области. Такое решение продиктовано огромным количеством жалоб на представителей предыдущей власти по поводу неудовлетворительного состояния дорог и махинаций с бюджетными средствами при осуществлении дорожных работ – говорится на официальном сайте Полтавской ОГА.

Так, в рамках инспекции полтавского отрезка дороги Киев-Харьков-Довжанский, председатель ОДА ознакомился с ходом работ по укладке финального слоя асфальтобетона. Ранее существовал ряд проблем с осуществлением данного строительства из-за разрушения коллектора "Полтававодоканала" и из-за нерешенности вопроса с финансированием проекта из бюджета Полтавы.

По словам Синегубова, первую проблему решили сами дорожники, укрепив основу дороги благодаря применению геотекстиля и георешетки, а по решению проблемы с завершением финансирования есть надежда, что окончательное решение будет найдено на основе диалога между городом, областью и Киевом.

"В ближайшее время ожидается проведение ряда внеплановых инспекций также и на других участках дорожного строительства, в отношении которых возникают вопросы со стороны местных властей и полтавской общественности", – отметил новый руководитель облгосадминистрации.

Больше новостей о: Полтавская ОГА Олег Синегубов Строительство Ремонт дорог Автодорога

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