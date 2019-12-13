Член фракции Порошенко Лопушанский может стать невыездным из-за махинаций с залогами обанкротившегося "Еврогазбанка", – СМИ

Депутат парламентской фракции бывшего Президента Порошенко Андрей Лопушанский, бывший отельер и девелопер, причастный к банкротству "Еврогазбанка" в 2014 году, может получить статус "невыездной" из-за мошеннических операций по незаконному выводу залоговой недвижимости.

Об этом говорится в публикации интернет-издания "Дело".

В публикации говорится, что, Андрей Лопушанский, кум бывшего владельца "Еврогазбанка" Алексея Ивченко, до сих пор предпринимает попытки вернуть недвижимость своей бизнес-империи. Объекты находились в залоге по кредитам, выданным "Еврогазбанком", а в 2014 году полностью перешли к Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"Вполне очевидно, что предыдущий владелец Royal Congress Hotel никак не хочет распрощаться с объектами, которые оказались в залоге у его кума Алексея Ивченко в "Еврогазбанке". Сначала депутат, подключив все возможности судебной системы, посредством манипуляций блокировал попытки ФГВФЛ взыскать залоги банка-банкрота, чтобы сохранить контроль над осколками своей бизнес-империи. А сейчас пытается теми же методами вырвать уходящий объект у нового обладателя права требования - финансовой компании "Горизонт", - написали авторы расследования.

Royal Congress Hotel является залогом по одному из кредитов Еврогазбанка, выданного структурам Лопушанского. На протяжении многих лет он предпринимал попытки незаконного вывода недвижимости, а также пытался оспорить ипотеку в суде.

"В апреле 2019 года, постоянно отбивая многолетние судебные атаки должника, ФГВФЛ продал на публичных торгах в системе "Prozorro.Продажі" право требования "Еврогазбанка" по кредиту, который обеспечен залогом в виде принадлежащего Андрею Лопушанскому киевского Royal Congress Hotel на Малогвардейской, 32. Правопреемником права требования, вполне очевидно с целью взыскания долга или объекта ипотеки, становится финансовая компания "Горизонт", абсолютно не связанная ни со структурами депутата, ни с экс-владельцем банка-банкрота. Уже в июле 2019 года законный обладатель права требования по кредиту финансовая компания "Горизонт" реализует свое законное право ипотекодержателя - регистрирует за собой право собственности на отельный комплекс. Но должник, 5 лет успешно воевавший против ФГВФЛ, не намерен сдаваться: с использованием "черных" регистраторов и нотариусов старый владелец Royal Congress Hotel проводит незаконные регистрационные действия с недвижимостью отеля. В их результате финансовая компания "Горизонт" теряет право собственности на гостиничный комплекс. А Royal Congress Hotel, согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, оказывается в собственности "Международной компании по управлению недвижимостью" с британской регистрацией (W1T 7PD Лондон, КвинсХаус, 180 Тоттенхэм Корт Роуд, помещение 12, 2-й этаж; номер регистрации компании 11350869)", - сообщили СМИ подробности об очередной попытке народного депутата Лопушанского "отбить" принадлежавший ему до 2014 года объект.

Но пока что результатом всех этих многолетних манипуляций бывшего собственника и менеджмента банка, а также родственных им должников, стали 63 заявления от ФГВФЛ в правоохранительные органы о совершении уголовных преступлений должностными лицами "Еврогазбанка", должниками и связанными лицами на общую сумму 3, 38 млрд гривен, а также 59 исков Фонда о взыскании задолженности по кредитным договорам на общую сумму 5,11 млрд гривен. Основная масса дел уже дошли до стадии исполнительного производства.

"Дальнейшие попытки бывшего владельца Royal Congress Hotel, депутата Андрея Лопушанского "отбить" ушедшие залоги у новых владельцев могут обернуться не просто крахом его политической карьеры, но и вполне серьезным уголовным преследованием из-за причастности к банкротству "Еврогазбанка" вследствие мошеннических операций с кредитными средствами и залогами финансового учреждения. Эта эпопея уже сделала члена парламентской фракции экс-президента Порошенко "Европейская солидарность" Лопушанского нерукопожатным. А в перспективе руководитель и член 6 парламентских групп по международному сотрудничеству, в том числе постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, может обрести статус "невыездной", - спрогнозировали авторы публикации.