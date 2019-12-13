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Экономика 2019-12-13T12:45:26+02:00
Українські Новини
"Богдан" будет производить электрический автобус

"Богдан" будет производить электрический автобус

Павел Твердохлиб
Корпорация Богдан, Автобус, Олег Гладковский

Входящее в корпорацию "Богдан" конструкторское бюро автомобильной компании "Богдан Моторс" разработало новую модель электрического автобуса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Богдана", передают Українськi Новини.
"Конструкторское бюро автомобильной компании "Богдан Моторс" завершило разработку новой модели электрического автобуса, и уже ведутся работы по изготовлению предсерийного образца. Новый электробус "Богдан" уже в следующем 2020 году будет серийно производиться на мощностях завода в Луцке", - говорится в нем.
Указывается, что электрический автобус будет иметь 12-метровый кузов, изготовленный из нержавеющей стали, и абсолютно низкий уровень пола.
Автобус предназначен для перевозки пассажиров по городским маршрутам, пассажировместимость составит не менее 80 человек.
По словам разработчиков, характеристики электробуса будут зависеть от комплектации: пробег на одной зарядке - от 200 км, суммарная мощность двигателей - 260 кВт, максимальная скорость - более 70 км/ч.
При изготовлении электрического автобуса "Богдан" будут использоваться комплектующие европейского производства.
Окончательная цена нового электрического автобуса будет определена в начале 2020 года, перед началом серийного производства.
При этом указывается, что она будет ниже европейских аналогов при более высоком уровне качества.
Как сообщали Українськi Новини,  2018 год входящая в корпорацию "Богдан" автомобильная компания "Богдан Моторс" закончила с чистой прибылью 25,834 млн гривен (в 2017 компания получила убыток в сумме 952,192 млн гривен).
Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года 20 предприятиями-производителями и реализаторами автомобильной и автобусной техники.

Возглавляет корпорацию Олег Гладковский

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