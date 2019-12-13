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13 декабря 2019, пятница, 11:59 1187
Экономика 2019-12-13T11:59:01+02:00
Українські Новини
Законопроект 2543 позволит привлечь в отрасль 4 млрд евро инвестиций, - ЕБА

Законопроект 2543 позволит привлечь в отрасль 4 млрд евро инвестиций, - ЕБА

Татьяна Зотова
Европейская Бизнес Ассоциация, ЕБА, зеленый тариф, Возобновляемая энергия, Энергетика

Принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли ВИЭ и привлечь 4 млрд евро инвестиций. Об этом говорится в обращении Европейской Бизнес Ассоциации к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ, пишет РБК-Украина.

В ЕБА отмечают, что законопроект №2543 является компромиссным вариантом по решению ключевых проблем сектора возобновляемой энергетики. В частности, он предусматривает снижение "зеленого" тарифа, что позволит улучшить финансовое состояние ГП "Гарантированный покупатель".

"Проект Закона является компромиссным вариантом по урегулированию трех ключевых вопросов сектора возобновляемой энергетики, а именно: снижение размера "зеленого"тарифа для отдельных производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии, улучшит финансовое состояние ГП "Гарантированный покупатель" и обеспечит более качественное выполнение функций гарантированного покупателя электрической энергии. Ведь сейчас прогнозный дефицит ГП "Гарантированный покупатель" на оплату электроэнергии производителям ВИЭ, по данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, на следующий год может достичь 14 млрд грн", - говорится в обращении.

В ЕБА также отмечают, что принятие законопроекта будет способствовать сохранению инвестиционной привлекательности отрасли альтернативной энергетики, ведь в документе фиксируется стабилизационное предупреждение от изменения условий регулирования рынка ВИЭ в будущем. И отмечают, что этот законопроект поддерживают ключевые участники рынка.

"По экспертной оценке игроков рынка, принятие проекта Закона позволит привлечь около 4 млрд евро в новые генерирующие мощности ВИЭ Украины", - отмечают в Ассоциации.

И призывают депутатов поддержать законопроект, чтобы обеспечить переход на сбалансированные правила рынка возобновляемой энергетики Украины.

Напомним, 6 декабря 2019 в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, а условия реструктуризации "зеленого" тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ.

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