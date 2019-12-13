подписаться на рассылку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
ONLINE
13.12.19 12:00 Пресс-конференция Роя Бейкера - "главного кикбоксера мира"

  • Новости
  • Экономика
  • Вместо имитации побед Фонд гарантирования вкладов должен заняться крупнейшими должниками "Дельта Банка", - Голобуцкий
13 декабря 2019, пятница, 11:31 1604
Экономика 2019-12-13T11:52:22+02:00
Українські Новини
Вместо имитации побед Фонд гарантирования вкладов должен заняться крупнейшими должниками "Дельта Банка", - Гол

Вместо имитации побед Фонд гарантирования вкладов должен заняться крупнейшими должниками "Дельта Банка", - Голобуцкий

Тимофей Борзенко
Фонд гарантирования вкладов физических лиц, ФГВФЛ, Дельта Банк, Николай Лагун, Кредиты, Алексей Голобуцкий

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 17 раз арестовывал имущество бывшего владельца "Дельта банка" Николая Лагуна, однако на самом деле все активы банка в настоящее время принадлежат бизнесам, которые взяли и не вернули кредиты. Об этом  на своей странице в Facebook пишет политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, имущество банка - это вклады, сделанные клиентами.

"Банк берет деньги у одних людей, которым в данный момент эти суммы ни для чего не нужны, и отдает в качестве кредита под определенный процент другим - тем, кто вот прямо в этот момент денег требует, но не имеет. Соответственно, деньги первой категории возвращаются по выплате второй категории: что будет выплачено по кредитам - то смогут отдать как проценты по депозитам и как сами вклады. Это так, банковская логика на пальцах для младшей группы детского сада. Но ФГВФЛ с этой логикой не справился", - убежден эксперт.

По его словам, ФГВФЛ нужно заниматься именно должниками банка, демонстративно обанкротившими свои бизнесы, под которые получали и отказались возвращать кредиты. В качестве примера он привел ООО "Яблочный Дар", которое согласно информации из открытого реестра является банкротом, свободным от долговых обязательств.

Политолог отметил, что по большинству заемщиков права на требование долга ФГВФЛ продали за 10% стоимости, из-за чего пострадали вкладчики.

"Зато есть повод для пафосных отчетов ФГВФЛ (и, видимо, премий за них - неизвестно, на сколько тысяч процентов от зарплаты). И для кучи гордых публикаций "мы это сделали", - резюмировал Алексей Голобуцкий.

Как сообщалось 10 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц выиграл апелляцию по делу о взыскании с владельца "Дельта Банка" почти 700 млн грн. Соответствующее решение принял Северный апелляционный хозяйственный суд.

Больше новостей о: Фонд гарантирования вкладов физических лиц ФГВФЛ Дельта Банк Николай Лагун Кредиты Алексей Голобуцкий

Архив
Новости
Не фета, а набел рассольный: украинские производители придумали новое название для сыра 13:15
Президент Евросовета подтвердил, что санкции против России продлены 13:14
"Киевгорстрой" подтвердил, что достроит недостроенные объекты "Укрбуда" 12:45
НБУ некачественно спланировал показатели сметы админрасходов на 2018, - Счетная палата 12:38
Информацию по делу Порошенко засекретили 12:24
больше новостей
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok