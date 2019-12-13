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13 декабря 2019, пятница, 11:21 245
СМИ 2019-12-13T11:21:01+02:00
Українські Новини
На Кировоградщине будут перекрывать государственную трассу из-за нестабильной работы почты

На Кировоградщине будут перекрывать государственную трассу из-за нестабильной работы почты

Тимофей Борзенко
Перекрытие трассы, Перекрытие дорог, Акция протеста, Укрпочта, Почтальйон, Подписка на газеты, НСЖУ, Сергей Томиленко, Национальный союз журналистов Украины

"Платите минимальную зарплату почтальона, верните нормальную доставку почты и пенсий в село", - с такими требованиями к власти обратились жители села Кетрисановка, что на Кировоградщине, иначе 18 декабря они будут перекрывать государственную трассу Кропивницкий-Николаев. Об этом сообщается на портале Национального союза журналистов Украины.

О своем намерении сообщили письмом председателя Бобринецкой райгосадминистрации и руководство местного отдела полиции. А на очередной сессии Бобринецкого районного совета, состоявшейся 12 декабря, депутаты райсовета и главы сельских советов района приняли решение срочно обратиться к Президенту Украины, Премьер-министру с требованием вмешаться в ситуацию и решить проблему, созданную "Укрпочтой".

В ходе реорганизации, которая продолжается последние несколько лет, Укрпочта существенно изменила условия работы отделений и логистику доставки периодики. К примеру, в десятитысячном районном центре Бобринцы осталось маленькое отделение, работает четыре дня в неделю. Почту теперь сортируют и доставляют из Новоукраинки - за сотни километров от Бобринецких сел, с большим опозданием. Жители не могут найти свои газеты, а в нескольких селах не могут вовремя получить и свою пенсию. Зато найти ответственных за работу почты практически невозможно.

В селе Кетрисановка ситуация вообще критическая - там уволились все почтальоны.

На заработную плату 1200 грн никто не хочет работать: ходить по 38 километров, нести ответственность за деньги, ждать так называемую почтовую "передвижную лавку", а затем ночью дразнить собак по дворам, - говорит местная журналист Зинаида Пирло. - Кетрисановские пенсионеры не получили вовремя пенсию, где искать несколько номеров газет, в том числе районки "Честь земледельца", люди тоже не знают. Подписка периодики в селе, где живет более тысячи человек, вообще не производится. Работники районной газеты приехали в село во вторник, 10 декабря, узнать ситуацию и провести подписку. В результате услышали жалобы на работу почты. И позицию: если не доставляют газеты - мы и подписываться на них не будем, только деньги на ветер. Вот так, одним махом, почтовый монополист практически уничтожил печатные издания и свои же прибыли. Причем, все печатные издания - от киевских до районного.

Ситуация аналогична практически на всей территории района. Возмущенные тарасовцы, жители Чаривного, Грузского, Бобринки ... Люди из разных сел звонят ежедневно в редакцию районки, просят дать номера "горячей линии" Кабмина и тому подобное.

С нового года будут платными украинские телеканалы, к чему люди не готовы. Говорят, что не имеют денег снова покупать дорогие приставки: мол, несколько лет назад были Т-2, теперь за тысячу покупай иную, дальше - еще что-то придумают... Нет в селах украинского радио, теперь не доставляют газеты. Такая ситуация, по мнению жителей Кировоградщины, прямо угрожает информационной безопасности государства, - подчеркивает главный редактор газеты "Честь земледельца" Игорь Леус.

Недавно жители села написали письмо председателю Кировоградской ОГА Андрею Балоню с просьбой помочь решить почтовую проблему. Но никакой помощи не дождались. Доведенные до отчаяния, в следующую среду, 18 декабря, с 9 до 16.00 жители Кетрисановки выйдут перекрывать государственную трассу Кропивницкий-Николаев, о чем предупредили полицию и госадминистрации. Требования у них к власти и руководства почты очень просты: платите минимальную зарплату почтальону, верните нормальную доставку почты и пенсий в село.

В Национальном союзе журналистов Украины, в который направлены копии обращений и селян, и журналистов из Кировоградщины, также отмечают критическую ситуацию, связанную с некачественной почтовой связью в Украине.

Главная угроза для местных газет - не развитие интернет-медиа, а некачественная почтовая доставка и агрессивная тарифная политика "Укрпочты", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Украинцы в селах и малых городах возмущаются, что власть не реагирует на проблему с лишением доступа к почтовым услугам, в том числе и доступа к украинской периодике. В этой ситуации лучшая реакция правительства - это честная ревизия результатов реформирования "Укрпочты", чтобы прекрытие дорог не стало массовым по Украине.

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