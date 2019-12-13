На Кировоградщине будут перекрывать государственную трассу из-за нестабильной работы почты

"Платите минимальную зарплату почтальона, верните нормальную доставку почты и пенсий в село", - с такими требованиями к власти обратились жители села Кетрисановка, что на Кировоградщине, иначе 18 декабря они будут перекрывать государственную трассу Кропивницкий-Николаев. Об этом сообщается на портале Национального союза журналистов Украины.

О своем намерении сообщили письмом председателя Бобринецкой райгосадминистрации и руководство местного отдела полиции. А на очередной сессии Бобринецкого районного совета, состоявшейся 12 декабря, депутаты райсовета и главы сельских советов района приняли решение срочно обратиться к Президенту Украины, Премьер-министру с требованием вмешаться в ситуацию и решить проблему, созданную "Укрпочтой".

В ходе реорганизации, которая продолжается последние несколько лет, Укрпочта существенно изменила условия работы отделений и логистику доставки периодики. К примеру, в десятитысячном районном центре Бобринцы осталось маленькое отделение, работает четыре дня в неделю. Почту теперь сортируют и доставляют из Новоукраинки - за сотни километров от Бобринецких сел, с большим опозданием. Жители не могут найти свои газеты, а в нескольких селах не могут вовремя получить и свою пенсию. Зато найти ответственных за работу почты практически невозможно.

В селе Кетрисановка ситуация вообще критическая - там уволились все почтальоны.

На заработную плату 1200 грн никто не хочет работать: ходить по 38 километров, нести ответственность за деньги, ждать так называемую почтовую "передвижную лавку", а затем ночью дразнить собак по дворам, - говорит местная журналист Зинаида Пирло. - Кетрисановские пенсионеры не получили вовремя пенсию, где искать несколько номеров газет, в том числе районки "Честь земледельца", люди тоже не знают. Подписка периодики в селе, где живет более тысячи человек, вообще не производится. Работники районной газеты приехали в село во вторник, 10 декабря, узнать ситуацию и провести подписку. В результате услышали жалобы на работу почты. И позицию: если не доставляют газеты - мы и подписываться на них не будем, только деньги на ветер. Вот так, одним махом, почтовый монополист практически уничтожил печатные издания и свои же прибыли. Причем, все печатные издания - от киевских до районного.

Ситуация аналогична практически на всей территории района. Возмущенные тарасовцы, жители Чаривного, Грузского, Бобринки ... Люди из разных сел звонят ежедневно в редакцию районки, просят дать номера "горячей линии" Кабмина и тому подобное.

С нового года будут платными украинские телеканалы, к чему люди не готовы. Говорят, что не имеют денег снова покупать дорогие приставки: мол, несколько лет назад были Т-2, теперь за тысячу покупай иную, дальше - еще что-то придумают... Нет в селах украинского радио, теперь не доставляют газеты. Такая ситуация, по мнению жителей Кировоградщины, прямо угрожает информационной безопасности государства, - подчеркивает главный редактор газеты "Честь земледельца" Игорь Леус.

Недавно жители села написали письмо председателю Кировоградской ОГА Андрею Балоню с просьбой помочь решить почтовую проблему. Но никакой помощи не дождались. Доведенные до отчаяния, в следующую среду, 18 декабря, с 9 до 16.00 жители Кетрисановки выйдут перекрывать государственную трассу Кропивницкий-Николаев, о чем предупредили полицию и госадминистрации. Требования у них к власти и руководства почты очень просты: платите минимальную зарплату почтальону, верните нормальную доставку почты и пенсий в село.

В Национальном союзе журналистов Украины, в который направлены копии обращений и селян, и журналистов из Кировоградщины, также отмечают критическую ситуацию, связанную с некачественной почтовой связью в Украине.

Главная угроза для местных газет - не развитие интернет-медиа, а некачественная почтовая доставка и агрессивная тарифная политика "Укрпочты", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Украинцы в селах и малых городах возмущаются, что власть не реагирует на проблему с лишением доступа к почтовым услугам, в том числе и доступа к украинской периодике. В этой ситуации лучшая реакция правительства - это честная ревизия результатов реформирования "Укрпочты", чтобы прекрытие дорог не стало массовым по Украине.