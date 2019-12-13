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13 декабря 2019, пятница, 10:32 8
Пресс-центр 2019-12-13T10:43:07+02:00
Українські Новини
18.12.19 13:00 Круглый стол: "Минский формат" и как с ним работать"

18.12.19 13:00 Круглый стол: "Минский формат" и как с ним работать"

Надежда Кирияк

18 декабря 2019 года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Минский формат" и как с ним работать ", инициированный Центром исследований проблем гражданского общества.

Мероприятие посвящено вопросам войны и мира на Донбассе: особенностям продвижения Минского процесса, сфере безопасности и политическим вопросам ситуации в ОРДЛО.

Участники:

  • Кулик Виталий, директор Центра исследований проблем гражданского общества;
  • Кучеренко Мария, руководитель проектов Центра исследований проблем гражданского общества;
  • Левусь Дмитрий, директор Центра "Украинский Мередиан";
  • Кононенко Тарас, профессор Киевского университета им. Т.Шевченко;
  • Лесной Олег, политический эксперт;
  • Кочевенко Юрий, Романенко Юрий, Тышкевич Игарь, Громаков Дмитрий, а также приглашаются представители ОП, СНБОУ, МВС.

Аккредитация СМИ: (+38050) 412-48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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