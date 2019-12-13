18.12.19 13:00 Круглый стол: "Минский формат" и как с ним работать"

18 декабря 2019 года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Минский формат" и как с ним работать ", инициированный Центром исследований проблем гражданского общества. Мероприятие посвящено вопросам войны и мира на Донбассе: особенностям продвижения Минского процесса, сфере безопасности и политическим вопросам ситуации в ОРДЛО. Участники: Кулик Виталий, директор Центра исследований проблем гражданского общества; Кучеренко Мария, руководитель проектов Центра исследований проблем гражданского общества; Левусь Дмитрий, директор Центра "Украинский Мередиан"; Кононенко Тарас, профессор Киевского университета им. Т.Шевченко; Лесной Олег, политический эксперт; Кочевенко Юрий, Романенко Юрий, Тышкевич Игарь, Громаков Дмитрий, а также приглашаются представители ОП, СНБОУ, МВС. Аккредитация СМИ: (+38050) 412-48 61 или press-centreun.un@ukr.net Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж