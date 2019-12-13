18.12.19 13:00 Круглый стол: "Минский формат" и как с ним работать"

18 декабря 2019 года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Минский формат" и как с ним работать ", инициированный Центром исследований проблем гражданского общества.

Мероприятие посвящено вопросам войны и мира на Донбассе: особенностям продвижения Минского процесса, сфере безопасности и политическим вопросам ситуации в ОРДЛО.

Участники:

Кулик Виталий , директор Центра исследований проблем гражданского общества;

, директор Центра исследований проблем гражданского общества; Кучеренко Мария , руководитель проектов Центра исследований проблем гражданского общества;

, руководитель проектов Центра исследований проблем гражданского общества; Левусь Дмитрий , директор Центра "Украинский Мередиан";

, директор Центра "Украинский Мередиан"; Кононенко Тарас , профессор Киевского университета им. Т.Шевченко;

, профессор Киевского университета им. Т.Шевченко; Лесной Олег , политический эксперт;

, политический эксперт; Кочевенко Юрий, Романенко Юрий, Тышкевич Игарь, Громаков Дмитрий, а также приглашаются представители ОП, СНБОУ, МВС.

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