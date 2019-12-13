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13 декабря 2019, пятница, 10:45 9
Верховная Рада и партии 2019-12-13T10:45:01+02:00
Українські Новини
Планы по отсечению Донбасса противоречат Конституции, - платформа Бойко

Планы по отсечению Донбасса противоречат Конституции, - платформа Бойко

Татьяна Зотова
Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ, Донбасс

"Планы по искусственному отсечению Донбасса противоречат Конституции Украины и вредят мирному урегулированию." Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы – за життя, размещенном на портале политической силы.

В частности, отмечается, что 12 декабря, выступая в эфире одного из политических шоу, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование у власти плана "Б" в отношении Донбасса. Вместо реинтеграции этот план предполагает возведение стены и отделение части украинских граждан и территорий от Украины.

"Прошло уже больше полугода после президентских выборов. Но мира в стране по-прежнему нет. Теперь уже совершенно ясно почему. У нынешней власти нет политической воли для прекращения конфликта на Донбассе, преодолению раскола в обществе и объединения страны.

Прошлый режим проводил политику расколов и возведения стен, стоившую Украине пять лет войны и нищеты. И нынешняя власть, вопреки Конституции украинского государства и воле украинского народа, пытается продолжить этот курс.

Даже после встречи в "нормандском формате" в Париже содержательная работа над политической частью мирного урегулирования не ведется. Наоборот, делаются заявления, которые дискредитируют весь переговорный процесс. Монобольшинство в парламенте имитирует бурную деятельность, но кроме продления символических решений своих предшественников не делает для мира ничего. В Украине продолжается и набирает обороты политика языковой и культурной дискриминации. Совершенно безнаказанно продолжают действовать радикалы и ксенофобы всех мастей, призывающие к продолжению войны и расправе над жителями Донбасса. А президент и его политическое окружение на заседаниях СНБО утверждают проекты отсечения Донбасса от территории Украины.", - констатируется в документе.

Оппозиционная платформа - За життя подчеркивает, что любые планы по искусственному отделению от Украины граждан и территорий противоречат Конституции и являются предательством её национальных интересов.

"Никакого иного плана, кроме политического урегулирования конфликта на Донбассе, восстановления территориальной целостности украинского государства и единства украинского народа нет и быть не может!

Мы требуем от власти прекратить политику шантажа и запугиваний, приступить к диалогу с Донецком и Луганском. Остановить разгул радикализма и ксенофобии в Украине. Отказаться от политики языковой и культурной дискриминации и обеспечить законные права русскоязычных граждан Украины и представителей национальных общин.

Мы настаиваем на необходимости безотлагательного начала работы над законопроектами, необходимыми для политического урегулирования конфликта, которые предусмотрены Минскими соглашениями. Весь пакет решений уже давно внесен нашей фракцией в Верховную Раду, и мы требуем разблокировать их рассмотрение", - подчеркнуто в заявлении.

В документе так же отмечено, что Оппозиционная платформа - За життя остается единственной политической силой, которая борется за мир в Украине.

"Украина будет мирной, демократической и процветающей страной, где уважают права человека. Это наша политическая миссия и мы этого добьемся!" - резюмировано в заявлении партии.

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