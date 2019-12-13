подписаться на рассылку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Бизнес
  • В Торгово-промышленной палате Украины тратят деньги на заграничные поездки, вместо того, чтобы работать на результат, – Дзивидзинский
13 декабря 2019, пятница, 10:11 617
Бизнес 2019-12-13T10:11:01+02:00
Українські Новини
В Торгово-промышленной палате Украины тратят деньги на заграничные поездки, вместо того, чтобы работать на рез

В Торгово-промышленной палате Украины тратят деньги на заграничные поездки, вместо того, чтобы работать на результат, – Дзивидзинский

Тимофей Борзенко
Торгово-промышленная палата Украины, Торгово-промышленная палата, Экспорт, Туризм, Владислав Дзивидзинский, ТППУ, Геннадий Чижов

В 2015 году новоизбранное руководство Торгово-промышленной палаты Украины заявило о планах – увеличить объем украинского экспорта вдвое, создать в стране современную систему поддержки экспортеров и условия для развития туризма. Однако, за 5 лет ни одна из поставленных целей не была достигнута, а большинство дорогостоящих поездок руководства ТППУ за границу не принесли никакого результата. 

Об этом 13 декабря написал на странице в Facebook политический эксперт Владислав Дзивидзинский. 

По словам эксперта, 5 лет – достаточно, чтобы оценить работу руководства Торгово-промышленной палаты Украины. Однако, он считает, что особых достижений у структуры нет. 

"В Украине работает целых 13 Центров поддержки экспорта отечественных предприятий. Впрочем, как связаться и в чем заключается функционал указанных структур – можно только догадываться. Подробная информации об их работе на сайте ТППУ отсутствует. Также, за границей работает около 30 украинских торговых представителей, но кто они и на основании чего получили эту должность – опять неизвестно. Открытого конкурса для занятия этой вакансии, судя во всему, также нет. Популяризация в мире бренда "Made in Ukraine" закончилась на уровне частных инициатив, хотя топ-менеджмент ТППУ совершил не одну поездку за границу за счет украинских налогоплательщиков", – заявил Владислав Дзивидзинский. 

Политический эксперт также добавил, что нынешнее руководство Торгово-промышленной палаты Украины не добилось видимых успехов в вопросах развития туризма и снижения или снятия административных, торговых, фискальных и других ограничений для отечественных товаров и услуг. 

"Пока отечественные экспортеры ждали действий, поддержки, результата, руководство ТПП самоустранилось от своих прямых обязанностей – в разгар экономического кризиса и войны. Вместо налаживания реальных деловых связей и поиска новых возможностей для экспорта украинских товаров, они активно занимались популизмом. В итоге, в стране экспорт в период с 2013 г. по 2016 г. рухнул больше, чем вдвое: с 90 млрд. долларов до 40 млрд долларов. Это – один из главных показателей их "эффективности" за 5 лет", – подчеркнул он. 

Владислав Дзивидзинский считает, что для эффективной работы Торгово-промышленная палата Украины нуждается в реформировании внутренней структуры и смене руководства. Отметим, что нынешним президентом ТППУ с 2015 года является Геннадий Чижов.

Больше новостей о: Торгово-промышленная палата Украины Торгово-промышленная палата Экспорт Туризм Владислав Дзивидзинский ТППУ Геннадий Чижов

Архив
Новости
Планы по отсечению Донбасса противоречат Конституции, - платформа Бойко 10:45
Саммит ЕС достиг соглашения по климату 10:31
Зеленский предлагает упростить получение гражданства русских и военных 10:17
В центре Киева загорелся ресторан 10:17
В Торгово-промышленной палате Украины тратят деньги на заграничные поездки, вместо того, чтобы работать на результат, – Дзивидзинский 10:11
больше новостей
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Дача Пристайко. Фото: Newsone
Старая мебель и советские коврики: журналисты обнаружили госдачу Пристайко в Конча-Заспе 15:09
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко 13:33
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok