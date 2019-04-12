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12 апреля 2019, пятница, 21:52 40
Интернет и IT 2019-12-12T22:16:39+02:00
Українські Новини
Компания Бест возглавила рейтинг региональных провайдеров Киевской области

Компания Бест возглавила рейтинг региональных провайдеров Киевской области

Уляна Бубенчик
Алексей Зиневич, Интернет-провайдер

В области работают более 40 региональных компаний, которые предоставляют услуги проводной связи.

Группа компаний “Бест”, предоставляющая скоростной интернет и телевидение в Киевской и Житомирской областям, возглавила рейтинг интернет-провайдеров Киевщины по результатам работы в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата, которыми располагают Українські новини.

Пятерка самых успешных провайдеров Киевской области выглядит следующим образом:

  1. Группа компаний "Бест"
  2. ООО "Максимум-нет"
  3. ООО "Лантрейс"
  4. ООО "Евролайн Украина"
  5. ООО "Мобизон"

Согласно обнародованным статистическим данным, всего в области работают более 40 компаний.

Напомним, владельцем группы компаний "Бест" является Алексей Зиневич, который также владеет телеканалом "Погляд" и не первый год состоит в публичном конфликте с экс-мэром Ирпеня Владимиром Карплюком.

Это неоднократно приводило к войнам с провайдером в регионе. В частности, 19 декабря 2018 года компании "Бест" перебили магистральный и резервный кабели, ведущие из Киева в Ирпень. Согласно сообщениям СМИ, без интернета тогда осталась половина пользователей Киевской области.

Больше новостей о: Алексей Зиневич Интернет-провайдер "Бест" Киевская область Ирпень

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