Компания Бест возглавила рейтинг региональных провайдеров Киевской области

В области работают более 40 региональных компаний, которые предоставляют услуги проводной связи.

Группа компаний “Бест”, предоставляющая скоростной интернет и телевидение в Киевской и Житомирской областям, возглавила рейтинг интернет-провайдеров Киевщины по результатам работы в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата, которыми располагают Українські новини.

Пятерка самых успешных провайдеров Киевской области выглядит следующим образом:

Группа компаний "Бест" ООО "Максимум-нет" ООО "Лантрейс" ООО "Евролайн Украина" ООО "Мобизон"

Согласно обнародованным статистическим данным, всего в области работают более 40 компаний.

Напомним, владельцем группы компаний "Бест" является Алексей Зиневич, который также владеет телеканалом "Погляд" и не первый год состоит в публичном конфликте с экс-мэром Ирпеня Владимиром Карплюком.

Это неоднократно приводило к войнам с провайдером в регионе. В частности, 19 декабря 2018 года компании "Бест" перебили магистральный и резервный кабели, ведущие из Киева в Ирпень. Согласно сообщениям СМИ, без интернета тогда осталась половина пользователей Киевской области.