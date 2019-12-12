ГАСИ выдает разрешения на строительство несмотря на выявленные ею многочисленные нарушения, – СМИ

Коррупция в строительной сфере процветает - застройщики как носили, так и носят взятки в Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) Украины. Происходит это из-за неспособности Министерства развития общин и территории защитить права инвесторов, утверждается в статье интернет-издания Bigmir.net.

"Когда государство годами не может создать действенные механизмы защиты прав инвесторов и установить предохранители коррупционным факторам в градостроительной деятельности, коррупция становится единственным путем для получения вожделенных квартир. Именно таким путем получили надежду на жилье инвесторы известного киевского долгостроя по ул. Семьи Кульженко, 22 в Оболонском районе г. Киева", - написало издание.

Оно напомнил историю этого строительства, которая тянется аж с 2004 года, когда было запроектировано 3 жилых дома 13-22 этажей на 11 секций.

"К 2009 году пришли с пустой стройплощадкой и рядом уголовных дел о хищении средств. В 2010 году начинается вторая попытка освоения участка. В этот период даже начинаются строительные работы ЖК Family Town. Но на уровне 11 этажей каркаса первого дома строительство остановилось - это было в 2011 году", - добавляют СМИ.

В 2016 году происходит третья попытка достройки и реинкарнация этого строительства в ЖК Tesla House. Но и на этот раз не получилось. Сейчас идет четвертая попытка довести строительство до логического конца - уже под названием ЖК KyivSKY - 27-этажный дом комфорт-класса.

"Интересно посмотреть на взаимодействие последнего застройщика с ГАСИ. Поделив объект на 2 части и сделав классическую попытку получить документы без "неофициального сопровождения", получают отказы. В которых вполне обоснованно указано на нарушение норм плотности застройки, высотности, отсутствие должного количества паркомест и тому подобное. В общем, исправлять нужно как сам проект так и бизнес-план которые по нормам просто не вписываются в размеры земельного участка, а это еще полгода-год расчетов и простой стройплощадки", - констатируется в статье.

Но, как отмечают СМИ, бизнес всегда ищет возможности, тем более что это прикрыто решением вопроса обманутых инвесторов.

"Поэтому происходит вторая попытка и торги за "стоимость сопровождения". Видимо договариваются с ГАСИ про акцию "два по цене одного", в рамках которой получают одно разрешение на весь комплекс зданий. Не будем углубляться, каким образом этажность проекта выросла почти в 2 раза с 14 до 27 этажей и кто делал соответствующие расчеты возможности несущих конструкций недостроя. Очевидно, такой путь решения вопросов, для застройщика оказался экономически обоснованным, чем ждать пока Минтерриторий во главе с Аленой Бабак наработает "системные решения", - пишет издание.

Оно напомнило, что исполняющий обязанности председателя ГАСИ Александр Строкач является человеком, который "имеет непосредственное отношение к предыдущего руководителю ГАСИ Алексею Кудрявцеву".

"Видимо побудили чиновников ГАСИ уменьшить аппетиты до приемлемых застройщиком размеров слухи о разработке нардепом Еленой Шуляк законопроекта об амнистии недостроев. Ведь в таком случае выгодоприобретателями новых схем будут уже не они", - резюмируется в материале.