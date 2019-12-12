В США Siri спас мужчину от смерти

В США молодого мужчину, автомобиль которого едва не утонул в замерзающей реке в штате Айова, спасли благодаря голосовому помощнику Siri. Об этом сообщает CNN.

18-летний Гаэль Сальседо ехал на машине в местный колледж, но внезапно потерял управление на скользкой дороге. Машина съехала с дороги и скатилась в реку, которая еще не успела покрыться льдом. Сальседо пришлось открыть окна, чтобы была возможность выбраться из тонущего автомобиля, но салон сразу наполнился ледяной водой.

"Я не понимал, куда меня несет и что мне делать. Я мог думать только о том, что скоро умру", — рассказал он.

Все же юноша вовремя понял, что самому ему не справиться, а необходимо вызвать спасателей. Но дотянуться до телефона он не мог, поэтому самую ответственную часть спасения поручил голосовому помощнику: "Siri, набери 911".

Команда спасателей округа Мэйсон прибыла к реке за несколько минут.

Однако Гаэль Сальседо не мог выбраться из машины — сильное течение мешало ему открыть дверь. Студенту колледжа стало ясно, что придется вылезать через окно. В конце концов спасатели помогли ему вернуться на сушу и госпитализировать его.

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