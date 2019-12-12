Власть обязана договориться о транзите газа через территорию Украины, – Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин считает, что власть должна заключить новый контракт с "Газпромом" на транзит российского газа в Европу по территории Украины и договорится о прямых поставках российских углеводородов в нашу страну.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Сейчас главный вопрос: останется ли Украина транзитером газа, поскольку это дает огромные доходы украинскому бюджету и большое количество рабочих мест. Кроме того, технически транзит российского газа позволял удерживать давление в газотранспортной системе и поставлять газ конечным потребителям, в первую очередь, на юго–востоке страны, которые зависят от давления в трубе со стороны Российской Федерации (РФ)", – подчеркнул народный депутат.

Он отметил, что прямые закупки "голубого топлива" у РФ позволят снизить коммунальные тарифы и будут способствовать развитию экономики. "Это решение находится в сфере компетенции исполнительной власти. Поэтому мы готовы поддерживать действия президента Зеленского для того, чтобы получить новый контракт на транзит и прямые поставки российского топлива. Это уменьшит цену газа в стране, уменьшит "платежку" для каждого человека за коммунальные услуги, уменьшит стоимость газа для украинских предприятий – следовательно, увеличит рентабельность, а это зарплаты и рабочие места. К сожалению, пока не видим прогресса в этом вопросе, но в тоже время надеемся хорошие новости уже в ближайшее время", – резюмировал Левочкин.

Напомним, 7 июня сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко и председатель Политсовета партии Виктор Медведчук в Санкт-Петербурге (Россия) провели переговоры с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером о прямых поставках в Украину российского газа, которые позволят на 25% снизить стоимость газа.

Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает 31 декабря этого года.