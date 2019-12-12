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12 декабря 2019, четверг, 16:14 469
Политика 2019-12-12T16:14:11+02:00
Українські Новини
Тариф на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 500 кВт-ч, нужно установить на экономически обоснов

Тариф на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 500 кВт-ч, нужно установить на экономически обоснованном уровне - СМИ

Анна Рудык

Тариф на электроэнергию для населения, которое потребляет свыше 500 кВт-ч, необходимо поднять до экономически обоснованного уровня. Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергию", передает Главком.


Издание напомнило, что тарифы на электроэнергию для населения в Украине не меняли с 2017 года и на сегодняшний день они являются самыми низкими в Европе. Но за низкую стоимость тока украинцы в конечном итоге платят из своего кармана, рассчитываясь за произведенную промышленностью продукцию - низкая цена э.э. для населения дотируется за счет промпроизводителей.

"В Украине э/э для населения в два раза дешевле, чем для бизнеса. Из-за этого искривления цены на рынке (перекрестное субсидирование) промышленные потребители вынуждены закладывать высокие расходы на э/э в стоимость своей продукции. Следовательно, граждане платят за "дешевое" электричество в более высокой цене товаров и услуг", - сообщается в материале.

Поэтому сейчас власть намерена начать решение проблемы перекрестного субсидирования, повышением тарифов для тех, кто потребляет большие объемыэлектроэнергии. 

"В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды полагают, что цену необходимо повысить для тех, кто расходует в месяц свыше 500 кВт*ч. Если власти согласуют эту инициативу, тариф увеличится с 1,68 грн до 2,88 грн/кВт*час. Но увеличение коснется только того объема, который превышает 500 кВт*ч. Первые 100 кВт*ч, как и прежде, пока будут стоить 90 коп/кВт*ч, а объем 100-499 кВт*ч останется в тарифе 1,68 гривен/кВт*ч. По сути, появится третий тариф для премиального потребителя", - сообщает РБК. 

По данным Минэнерго, доля таких потребителей среди всех домохозяйств составляет 3,6%. При этом они потребляют 17% всего объема э/э, которую использует население. По словам министра энергетики Алексея Оржеля, в группу свыше 500 кВт*ч входят либо очень обеспеченные люди, либо те, кто, имея какие-то производства, платит за электричество по тарифу для физлиц, тем самым нарушая закон.

В то же время, по данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), больше половины украинских семей используют в среднем в месяц до 125 кВт*ч. 

"В прошлом году в этот объем э/э "вписались" 52% семей, проживающих в городах, и почти 55% домохозяйств в сельской местности. Иными словами, к большинству граждан планы чиновников о повышении тарифов на э/э пока не относятся", - сообщает РБК.

Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на ток для населения неизбежно вырастут. 

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук считает, что отмена перекрестного субсидирования приведет к снижению цен на электроэнергию для промышленности на 15-20%.
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