Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко считает, что так называемая борьба с дезинформацией министра культуры Владимира Бородянского, который настаивает на уголовной ответственности сотрудников средств массовой информации и создании государственной структуры для блокировки "вредной" информации, стала угрозой для свободы слова в Украине.

Об этом Томиленко заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Слайды министра культуры Бородянского, который настаивает на уголовной ответственности медийщиков, создании агентства по блокированию "вредной" информации и жестком регулировании журналистской деятельности отмечены и на высоком международном уровне. ООН предостерегает Украину от ограничений свободы слова. Вместо реальных усилий по защите свободы слова и безопасности журналистов, авторитетная международная миссия фиксирует новые угрозы свободе слова в Украине.

Это надо уметь так организовать "борьбу с дезинформацией", чтобы даже очень осторожные и корректные дипломаты публично предостерегали о необходимости защиты демократии", - написал председатель НСЖУ.