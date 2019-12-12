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  • Сергей Томиленко: "Борьба с дезинформацией" министра Бородянского стала угрозой свободе слова
12 декабря 2019, четверг, 15:30 1070 Мнение
СМИ 2019-12-12T15:37:03+02:00
Українські Новини
Сергей Томиленко: "Борьба с дезинформацией" министра Бородянского стала угрозой свободе слова

Сергей Томиленко: "Борьба с дезинформацией" министра Бородянского стала угрозой свободе слова

Яков Сташинский
Сергей Томиленко, НСЖУ, Владимир Бородянский, Минкультуры Украины, Свобода слова
Сергей Томиленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Сергей Томиленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко считает, что так называемая борьба с дезинформацией министра культуры Владимира Бородянского, который настаивает на уголовной ответственности сотрудников средств массовой информации и создании государственной структуры для блокировки "вредной" информации, стала угрозой для свободы слова в Украине.

Об этом Томиленко заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Слайды министра культуры Бородянского, который настаивает на уголовной ответственности медийщиков, создании агентства по блокированию "вредной" информации и жестком регулировании журналистской деятельности отмечены и на высоком международном уровне. ООН предостерегает Украину от ограничений свободы слова. Вместо реальных усилий по защите свободы слова и безопасности журналистов, авторитетная международная миссия фиксирует новые угрозы свободе слова в Украине.

Это надо уметь так организовать "борьбу с дезинформацией", чтобы даже очень осторожные и корректные дипломаты публично предостерегали о необходимости защиты демократии", - написал председатель НСЖУ.

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