Новым руководителем НАПК станет "грантоед" Пресняков, – Воля

Политолог Владимир Воля заявил, что новым руководителем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) станет антикоррупционный активист Иван Пресняков.

Об этом политолог сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Стал известен новый шеф нацагентства по предотвращению коррупции. Источники утверждают, что из восьми кандидатов будет "назначен" именно Пресняков – эксперт американской государственной грантовой программы. Ранее работал в Центре противодействия коррупции", - написал Воля.

При этом он высказал сомнение, что в случае победы Пресняков сможет быть независимым на новой должности, поскольку ранее работал в антикоррупционных структурах, которые финансируются за счет западных грантов.

"Речь идет о представителе категории потребителей иностранных грантов. В данном случае – американского государственного проекта USAID. У меня есть сомнение, что Пресняков будет независимым от влияния тех, кто давал ему работу и заработок", - подчеркнул Воля.

Сам Иван Пресняков на своей странице в соцсети Facebook указал, что ранее работал в Верховной Раде Украины. Согласно системе "Посипакы", Пресняков являлся помощником народного депутата 7-8 созывов, а ныне – Главного военного прокурора Украины Виктора Чумака.

Напомним, ранее Воля заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник продвигает на должность руководителя НАПК двух своих подчиненных - руководителя управления внутреннего контроля НАБУ Романа Осипчука и заместителя руководителя управления внутреннего контроля НАБУ Николая Юпатина. Оба кандидата стали финалистами конкурса.