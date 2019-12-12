Проблему "зеленого" тарифа надо решить на базе взаимовыгодного компромисса, - Паращий

Власти должны найти компромиссное решение с бизнесом в вопросе "зеленого тарифа" для решения проблем развития альтернативной энергетики, ретроспективное снижение "зеленого" тарифа ухудшит инвестклимат в Украине. Об этом заявил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, информирует портал obozrevatel.com.

"Если будут ретроспективно пересматривать тарифы, то очевидно, что это может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Украины", - сказал Паращий.

По его мнению, эффективное решение проблемы "зеленого" тарифа должно быть найдено в результате переговоров с инвесторами, которые профинансировали проекты в возобновляемой энергетике, и рассчитывали на стабильность условий работы, которые им гарантировало государство.

"Если говорить о тех проектах, которые уже запустились, там, где уже деньги инвестированы, там, где есть все разрешения, все тарифы, то, конечно, там нужно садиться за стол переговоров и вырабатывать некую общую позицию. Я думаю, что компромисс всегда можно найти. Если даже снизить определенные ставки, то можно договариваться о более долгом сроке действия специальных тарифов и т.д.", - сказал Паращий.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), которым предусматривается добровольное снижение "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных условиях. Основные тезисы законопроекта - добровольное снижение "зеленого" тарифа и пролонгация срока его действия.