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12 декабря 2019, четверг, 11:31 9
Пресс-центр 2019-12-12T11:34:50+02:00
Українські Новини
17.12.19 11:00 Круглый стол: "Безопасная Киевщина: миф или реальность?"

17.12.19 11:00 Круглый стол: "Безопасная Киевщина: миф или реальность?"

Алина Заика

17 декабря 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Безопасная Киевщина: миф или реальность?"

Организатор: дискуссионный клуб "Объединенная Киевщина".

В ходе проведения круглого стола участники обсудят сложную ситуацию на дорогах области в контексте недавних резонансных аварий, в частности, при участии уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы; смертельной аварии в городе Буча, где погибли пассажиры маршрутного такси после столкновения с элитным автомобилем Porche; регулярных смертельных ДТП с фурами возле складов сети супермаркетов "АТБ" на Житомирской трассе в Макаровском районе.

Участники: депутаты Верховной Рады, представители Киевской ОГА и Киевского облсовета, сотрудники Нацполиции и патрульной полиции Киевской области, эксперты, политологи, активисты и журналисты.  

Аккредитация журналистов до 10:00 17.12.19 (067) 320 77 00 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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