Ускоренная процедура принятия судебной реформы привела к отрицательному выводу Венецианской комиссии - член ВСП Гречковский

Ускоренный темп принятия изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и игнорирование позиций профессиональных сообществ и органов правосудия стали одними из факторов отрицательного заключения Венецианской комиссии относительно судебной реформы.

Об этом Українським Новинам сообщил член Высшего совета правосудия Павел Гречковский.

"В заключении Венецианской комиссии оценены не только содержание закона, но и процесс его принятия. Делегация Венецианской комиссии не узнала об исключительных обстоятельствах, которые могли бы оправдать такой быстрый законодательный процесс - это важный тезис. Более того, европейские эксперты акцентировали, что реформа судебной власти должна обсуждаться всеми заинтересованными сторонами, а их замечания - приниматься во внимание, а не только формально направляться по почте в парламент", - сказал Гречкивской.

В документе делегация Венецианской комиссии отметила прямо, что Верховный Суд, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия или Адвокатура констатировали, что с ними не консультировались при подготовке проекта Закона №193, а комментарии, которые они сделали по собственной инициативе, во время парламентских процедур подробно не обсуждались.

Более того, по его словам, Венецианская комиссия также указала на то, что хаотичная смена законодательства о судоустройстве не способствует доверию общества к суду.

"Если многие постоянно говорят о низком показателе доверия к судебной системе, и постоянно требуют новых и новых системных законопроектов, то в Венецианской комиссии иное мнение. Читайте: доверие к судебной власти может расти только в рамках стабильной системы. Хотя судебные реформы в Украине считаются необходимыми для повышения доверия общественности к органам судебной системы, стойкая институциональная нестабильность, когда реформы следуют за изменениями политической власти, также может быть вредной для доверия общества к судебной власти как независимой и беспристрастной институции", - констатировал Гречковский.

Член ВСП сослался на позицию европейских экспертов о том, что не только внесения изменений в закон не было оправданным, но и темп принятия этих изменений должен быть более взвешенным.

Следовательно, европейцы назвали «неизбежными» пробелы и несоответствия, если законопроект подготовлен в режиме массированной быстрой подачи в парламент.

"В заключении Венецианской комиссии содержится четкий меседж о том, что она приветствует дальнейшие шаги по исправлению отмеченных недостатков и рисков путем внесения новых законопроектов", - сказал Гречковский.

Как известно, законопроект №1008 вызвал большой резонанс среди международных партнеров, которые активно призывали доработать и обсудить законопроект.

Послы ЕС и Канады раскритиковали этот проект, а Генеральный секретарь Совета Европы призвала привести его в соответствие с европейскими стандартами независимости судов.

Письмом от 4 октября 2019 председатель Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы обратился с запросом для получения заключения Венецианской комиссии по законопроекту №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", принятого Верховной Радой 16 октября 2019 как Закон № 193.