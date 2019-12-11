Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем ро

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел (МИД) Швеции Карл Бильдт, раскритиковавший открытие очередного уголовного дела против бывшего Президента Украины Петра Порошенко, является представителем российского нефтяного бизнеса, а именно LetterOne Group, соучередитель которой бизнесмен Михаил Фридман.

10 декабря в своем микроблоге Twitter Бильдт написал: "Украина в своих худших чертах. Янукович посадил Тимошенко по сфабрикованному делу, а теперь Зеленский, похоже, хочет повторить его шаги. Позор".

Напомним, 14 мая 2015 года иностранное интернет-издание Radio Sweden сообщило, что Карл Бильдт был нанят в качестве советника российской нефтяной компании, ссылаясь на заявление владельца компании Михаила Фридман изданию Reuters.

"Назначение Бильдта является частью усилий компании по созданию команды консультантов мирового уровня, способствующих нашему мышлению и росту как международного бизнеса", - сказал миллиардер, председатель российской "Альфа-группы" Фридман.

Сам Бильдт поддерживает введение экономических санкций против России и в марте в интервью американской телекомпании REFL заявил, что (Президент Российской Федерации Владимир) Путин "ждет, чтобы использовать слабости либо в Украине, либо на Западе".

Также Карл Бильдт являлся членом совета директоров шведской фирмы Lundin Oil, которую международная правозащитная организация Human Rights Watch связывает со злоупотреблениями в Судане в 1990-х годах, когда местные жители вынуждены были оставить свою землю, чтобы "расчистить дорогу для иностранных нефтяных операций".

Прежде чем уйти в отставку с поста министра иностранных дел Швеции в 2014 году, Бильдт неоднократно обвинял Россию в разжигании конфликта на востоке Украины.

Бильдт также обвинил Россию в "ведении пропагандистской войны" во время вооруженного конфликта на Донбассе, а 13 мая 2015 года Президент Украины Петр Порошенко объявил о назначении бывшего шведского дипломата в консультативный совет для проведения реформ и усиления всемирной поддержки Киева.

Бильдт является одним из самых яростных западных чиновников, публично настаивавших на введении санкциях против российских чиновников, бизнесменов и компаний в ответ на вмешательство РФ во внутренние дела Украины, включая аннексию Крыма в марте 2014 года.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело по факту возможного совершения государственной измены 5-м Президентом Украины Петром Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году.

Расследование инициировали после обращения юриста и бывшего заместителя главы Администрации Президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что благодаря Минским соглашениям удалось остановить агрессию Российской Федерации.