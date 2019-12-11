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  • "Укргазбанк" – единственный успешный пример сотрудничества между госбанком и международной финорганизацией, - Хелемский
11 декабря 2019, среда, 18:31 461
Политика 2019-12-11T19:15:02+02:00
Українські Новини
"Укргазбанк" – единственный успешный пример сотрудничества между госбанком и международной финорганизацией, -

"Укргазбанк" – единственный успешный пример сотрудничества между госбанком и международной финорганизацией, - Хелемский

Анна Рудык

Согласно Стратегии развития государственных банков, утвержденной Кабмином Украины в феврале 2018 года, предусмотрено, что государство будет снижать свою долю в банковском секторе за счет вхождения международных финансовых организаций в капитал госбанков и привлечения стратегических инвесторов. В ноябре 2019 года Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, утвердила соглашение о займе на 30 млн евро для "Укргазбанка" с возможной конвертацией его в 20% акций финучреждения. Предполагается, что Международная финансовая корпорация станет миноритарным акционером "Укргазбанка" в течение нескольких ближайших месяцев.

"Укргазбанк" – единственный успешный пример сотрудничества между государственным банком и международной финансовой организацией. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил директор департамента структурированного торгового финансирования "Укргазбанка" Геннадий Хелемский.

"Наверно, мы единственный успешный пример сотрудничества между государственным банком и международной финансовой организацией. Есть меморандум между Министерством финансов, IFC и "Укргазбанком", подписанный в 2017 г., согласно которому IFC должен стать инвестором "Укргазбанка" после процесса коммерциализации и выполнения определенных обязательств с нашей стороны. Перед тем, как принимать все решения, они сделали глубокий анализ банка, адаптировали нашу работу под международные стандарты. Мощная поддержка была как на организационном, так и на техническом уровне. 

Сегодня мы плодотворно сотрудничаем с IFC по нескольким продуктам. В том числе – мы давно участвуем в программе финансирования GTFP [Глобальная программа торгового финансирования]. Стартово была выделена сумма в $20 миллионов, потом ее увеличили до $70 миллионов. Мы финансируем импортные и экспортные операции украинских компаний, исключительно из реального сектора. Изначально мы предлагали поддержку сроком до года, позже - увеличили до 3 лет, на сегодняшний день мы можем рассматривать, в определенных случаях, и более длительный период. Это весомый инструмент помощи украинскому бизнесу. В нашем банке мы также активно используем подобную программу от ЕБРР. Мы подключились к ней в июле 2019 и уже в ноябре лимит был увеличен вдвое.

Торговое финансирование не единственная кооперация, которая у нас есть с IFC на данный момент. Они помогают нам технически в "зеленом" финансировании, в малом и среднем бизнесе", – заявил Хелемский.

Напомним, в конце 2017 года Минфин Украины, "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали меморандум о привлечении инвестиций IFC и оказании консалтинговых услуг для развития "Укргазбанка" и повышения его инвестиционной привлекательности. 94,94% акций "Укргазбанка" принадлежат государству. Чистая прибыль "Укргазбанка" за 10 месяцев 2019 года составила 576,3 млн грн.
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