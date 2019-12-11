От реструктуризации "зеленого" тарифа "Гарантированный покупатель" сэкономит до 2,5 млрд гривен в год, - СМИ

Реструктуризация "зеленого" тарифа по законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) позволит "Гарантированному покупателю" экономить до 2,5 млрд грн в год. Об этом говорится в обращении Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) к народным депутатам Украины, пишет "РБК-Украина".

В обращении отмечается, что Европейско-украинское энергетическое агентство поддерживает предложенный депутатами комитета по вопросам экономического развития законопроект №2543, предполагающий добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа.

"Предложенная схема реструктуризации "зеленого" тарифа (ЗТ) имеет добровольный характер, то есть к ВИЭ электростанций, которые решили остаться на старой схеме поддержки, не применяются никакие санкции. Этот принцип согласуется с многочисленными публичными заявлениями президента Украины и премьер-министра Украины в течение последних месяцев о том, что ретроспективных изменений законодательства не будет, и любое решение следует искать в диалоге с инвесторами", - говорится в обращении.

Также в ЕУЭА обращают внимание, что параметры реструктуризации "зеленого" тарифа (% уменьшения ЗТ, срок продолжительности договора купли-продажи электроэнергии после реструктуризации, предложенные улучшения регуляторных норм) в целом отвечают предложениям, высказанным ранее членами Агентства в обращениях к представителям власти. По их мнению, это увеличивает вероятность того, что значительная часть участников рынка присоединится к этой схеме реструктуризации.

По расчетам ЕУЭА, ежегодная экономия ГП "Гарантированный покупатель" по такой схеме реструктуризации может достичь 2,5 млрд грн в год.

"Исходя из наших оценок, ежегодная экономия ГП "Гарантированный покупатель" в результате реструктуризации ЗТ, предложенного согласно Законопроекту №2543, может достичь до 2.5 млрд грн в год", - сообщается в обращении.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Украины Людмилы Буймистер, он является компромиссным и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных условиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на украинско-литовском экономическом форуме 27 ноября заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует делать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.